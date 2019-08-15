Справка для клиента PNB banka: где деньги, куда обращаться, что с банковскими карточками

В четверг, 15 августа, Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приостановила работу PNB banka. Работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена. FKTK рассказывает, как действовать клиентам банка.
Почему приостановлена деятельность PNB Banka?
Такое решение принято, поскольку обязательства банка превышают его активы, показатель достаточности капитала банка ниже установленного минимума. Европейский центральный банк (ECB) в сотрудничестве с Комисиией по надзору за рынком финансов и капитала (FKTK) должен был реагировать на эту ситуацию, так как не выполняются установленные законом требования. Решение приостановить деятельность банка принято из-за невыполнения банком требований надзорного органа.
Каковы последствия этого решения для клиентов банка?
В настоящий момент приостановлено оказание банком финансовых услуг. Клиенты временно не имеют доступ к своим денежным средствам в банке, до момента начала гарантированных выплат вкладчикам банка до 100 000 евро каждому. FKTK делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать выплаты гарантированных вкладов. Вскоре будет доступна дополнительная информация об этом процессе.
Как действовать клиентам – вкладчикам, физиченским и юридическим лицам?
В ближайшие дни совет FKTK примет решение о порядке гарантированных выплат. Призываем клиентов банка следить за информацией на домашней странице FKTK www.fktk.lv.
Что делать клиентам PNB Banka, которые получают пенсии и социальные пособия, и у которых нет счета в другом банке?
Клиентам Государственного агенства социального страхования (VSAA) необходимо открыть счет в другом банке и связаться с VSAA. В данный момент идут переговоры с VSAA с целью обеспечить клиентам возможность следующую пенсию или пособие получить на тот же счет, что и гарантированную выплату. Дополнительная информация от FKTK и VSAA будет в ближайшее время.
Что делать клиентам PNB Banka, которые получают пенсии и социальные пособия, и у которых есть счет в другом банке?
Клиентам необходимо сообщить в VSAA номер счета в другом банке, куда в дальнейшем перечислять пенсию или пособие.
Что делать лицам, получившим в банке кредит?
Приостановление деятельности банка не влияет на обязательства клиента погашать полученный заем. Пока договорные обязательства по кредиту выполняются, ни у одной из сторон нет прав что-то менять в условиях договора, или требовать оплаты кредита до установленного срока. У клиента нет повода для беспокойства, пока он во время выполняет свои обязательства.
Как в дальнейшем клиент получит доступ к своим средствам?
Клиентам, у которых вклад в банке не превышает 100 000 евро в любой валюте, государство гарантирует возврат вклада в полном объеме. Выплату будет осуществлять другой банк из средств Фонда гарантирования вкладов. Детальную информацию о порядке, месте и времени гарантированных выплат FKTK сообщит в ближайшие дни.
Каковы последствия этого решения для клиентов банка, вклад которых превышает 100 000 евро?
Такие клиенты получат максимально гарантированную сумму 100 000 евро. Клиенты, сумма вклада которых превышает установленный законом потолок 100 000 евро, смогут, в пределах суммы превышения, претендовать на выплату как кредиторы банка в процессе ликвидации или неплатежеспособности.
Когда начнется выплата гарантированных вкладов?
Информация о порядке, месте и времени гарантированных выплат будет опубликована в газете Latvijas Vēstnesis, на домашней странице FKTK www.fktk.lv и в других средствах массовой информации. В соответствии с законом, выплаты должны начаться не позднее чем в 8-й рабочий день после наступления недоступности вкладов.
Будут ли действовать выданные PNB Banka платежные карты?
Нет, после приостановления деятельности PNB Banka выданные им платежные карты не будут действовать.
Что посоветовать людям за рубежом, для кого рассчетная карта банка – единственный способ оплатить, например, услуги гостиницы?
К сожалению, единственный способ получить средства для таких клиентов после приостановления деятельности банка – просить помощи у друзей\родных\знакомых и перечислить средства оказателю услуг.
Будет ли у клиентов возможность пользоваться PNB Banka интернет-банком?
Нет, после приостановления деятельности PNB Banka, действие интернет-банка тоже будет остановлено.
Что будет с моими пенсионными накоплениями?
Средства пенсионных планов находятся под управлением дочернего предприятия банка – общества по управлению активами PNB Asset Management, которое является отдельным юридическим лицом. Держателем средств пенсионных планов является не PNB Banka, а Swedbank, который обеспечивает держание этих средств отдельно от других активов. Приостановление деятельности PNB Banka никаким образом не влияет на процесс управления и держания средств. Swedbank продолжает являться держателем средств пенсионных планов, а управляющая компания продолжает управление средствами. Если по каким-то причинам общество по управлению активами больше не сможет осуществлять управление, то средства передаются другому управляющему, или временное управление перенимает держатель средств (в данном случае Swedbank).
Есть ли у клиента возможность перейти в другой банк?
Да, для этого нужно открыть счет в другом банке.
Что будет с моими ценными бумагами (например акции, облигации), которые хранятся в банке?
PNB Banka обеспечивает раздельное держание принадлежащих клиентам ценных бумаг отдельно от собственных активов, вне баланса банка. В связи с этим клиенты смогут беспрепятственно перевести свои ценные бумаги на счет финансовых инструментов в другом учреждении, как только появится такая техническая возможность. Скорость такого перевода зависит от действий контрагентов банка.
Что будет с моими октрытыми позициями по сделкам с деривативами?
Принимая во внимание, что PNB Banka не имеет права больше оказывать финансовые услуги, а также во избежание изменения остатков клиентских средств в банке из-за влияния открытой валютной позиции по сделкам с деривативами, открытые позиции по деривативам будут закрыты путем заключения встречных сделок в момент приостановления деятельности банка.
Куда обращаться с вопросами?
Дополнительная информация для клиентов и СМИ, а также актуальные контактные телефоны - на странице FKTK: www.fktk.lv. Электронная почта FKTK для клиентов PNB Banka: pnbbanka@fktk.lv