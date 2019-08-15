Справка для клиента PNB banka: где деньги, куда обращаться, что с банковскими карточками

Почему приостановлена деятельность PNB Banka?

Такое решение принято, поскольку обязательства банка превышают его активы, показатель достаточности капитала банка ниже установленного минимума. Европейский центральный банк (ECB) в сотрудничестве с Комисиией по надзору за рынком финансов и капитала (FKTK) должен был реагировать на эту ситуацию, так как не выполняются установленные законом требования. Решение приостановить деятельность банка принято из-за невыполнения банком требований надзорного органа.

Каковы последствия этого решения для клиентов банка?

В настоящий момент приостановлено оказание банком финансовых услуг. Клиенты временно не имеют доступ к своим денежным средствам в банке, до момента начала гарантированных выплат вкладчикам банка до 100 000 евро каждому. FKTK делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать выплаты гарантированных вкладов. Вскоре будет доступна дополнительная информация об этом процессе.

Как действовать клиентам – вкладчикам, физиченским и юридическим лицам?

В ближайшие дни совет FKTK примет решение о порядке гарантированных выплат. Призываем клиентов банка следить за информацией на домашней странице FKTK www.fktk.lv.

Что делать клиентам PNB Banka, которые получают пенсии и социальные пособия, и у которых нет счета в другом банке?

Клиентам Государственного агенства социального страхования (VSAA) необходимо открыть счет в другом банке и связаться с VSAA. В данный момент идут переговоры с VSAA с целью обеспечить клиентам возможность следующую пенсию или пособие получить на тот же счет, что и гарантированную выплату. Дополнительная информация от FKTK и VSAA будет в ближайшее время.

Что делать клиентам PNB Banka, которые получают пенсии и социальные пособия, и у которых есть счет в другом банке?

Клиентам необходимо сообщить в VSAA номер счета в другом банке, куда в дальнейшем перечислять пенсию или пособие.

Что делать лицам, получившим в банке кредит?

Приостановление деятельности банка не влияет на обязательства клиента погашать полученный заем. Пока договорные обязательства по кредиту выполняются, ни у одной из сторон нет прав что-то менять в условиях договора, или требовать оплаты кредита до установленного срока. У клиента нет повода для беспокойства, пока он во время выполняет свои обязательства.

Как в дальнейшем клиент получит доступ к своим средствам?

Клиентам, у которых вклад в банке не превышает 100 000 евро в любой валюте, государство гарантирует возврат вклада в полном объеме. Выплату будет осуществлять другой банк из средств Фонда гарантирования вкладов. Детальную информацию о порядке, месте и времени гарантированных выплат FKTK сообщит в ближайшие дни.

Каковы последствия этого решения для клиентов банка, вклад которых превышает 100 000 евро?