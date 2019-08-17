Гарантированные возмещения клиентам PNB banka начнут выплачивать с 22 августа

Как сообщалось, гарантированные возмещения клиентам PNB banka будет выплачивать банк Citadele.

Резидентам Латвии, имеющим активный счет с платежной картой или активный интернет-банк Citadelе, нужно заполнить заявку на получение гарантированного возмещения в интернет-банке или филиале Citadele, и человек получит деньги на свой счет в Citadelе.

Резиденты Латвии, у которых нет счета в Citadelе, должны прийти в филиалы банка, а затем получить деньги перечислением на счет в любом кредитном учреждении.

Иностранные резиденты должны позвонить в банк Citadele и договориться о встрече. Затем человек должен прийти в филиал банка на пл. Републикас, 2А, чтобы потом получить гарантированное возмещение перечислением на счет в любом учреждении.

Юридическим лицам следует позвонить в банк Citadele и договориться о встрече, а затем прийти в определенные филиалы, чтобы получить гарантированное возмещение перечислением на счет в любом финансовом учреждении.

Из Гарантийного фонда вкладов клиентам PNB banka может быть выплачено около 279 млн евро. Эти средства получат люди, у которых вклады не превышают 100 000 евро, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения с бюджетом до 500 000 евро. В настоящее время доступная в фонде сумма составляет 506 млн евро.

Те клиенты, у которых сумма вкладов превышает установленный государством потолок гарантированного возмещения - 100 000 евро, смогут подать кредиторские требования на остальную часть вкладов в рамках процесса ликвидации или неплатежеспособности банка.

В целом из 99 600 клиентов PNB banka 91 400 являются местными клиентами, при этом у 38% на счетах имеется нулевой остаток.

В свою очередь тем примерно 40 000 клиентов банка, которые получали в PNB bankа пенсии и пособия, необходимо открыть счет в другом банке и обратиться в Государственное агентство социального страхования.