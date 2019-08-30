Коко Гауфф - самая молодая участница третьего круга US Open. Впереди первая ракетка мира

Гауфф ворвалась в большой теннис и громко о себе заявила на Уимблдоне, который прошёл в июле этого года. Американка стала самой самой молодой участницей Уимблдона в истории и победила Винус Уильямс на старте турнира. С первой же попытки Гауфф удалось дойти до 1/8 финала, где её остановила Симона Халеп из Румынии.

US Open 2019 - это второй турнир "Большого шлема" в карьере Коко Гауфф. На старте Открытого первенства США Гауфф одолела россиянку Анастасию Потапову, занимающую 72-е место мирового рейтинга. Во втором раунде 15-летняя теннисистка обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Теперь юной теннисистке предстоит встреча с японкой Наоми Осакой, которая является первой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open.

Интересно, что на днях журналисты спросили Осаку о том, какой совет она бы дала 15-летней американке: "Мне кажется, у Коко всё хорошо. Впрочем, недавно я захотела с ней пообщаться. Мы в чём-то похожи. Я зашла в раздевалку, а Коко сидела там в наушниках. Мы немного поболтали. Она отличная девушка. Два года назад мы вместе тренировались. Наши отцы довольно близко общаются. Так что с ней всё в порядке", - цитирует Осаку пресс-служба турнира.

Добавим, что американка является самой молодой участницей третьего круга US Open после Анны Курниковой в 1996 году.

Матч между Осакой и Гауфф состоится в субботу, 31 августа. Интересно, сможет ли Коко приподнести очередную сенсацию и выйти в четвёртый раунд, выбив из турнира чемпионку?