Папины дочки: Топ-10 красавиц-дочерей звёздных спортсменов

Знаменитые спортсмены, которые завершили карьеру, после себя оставили не только интересные факты, рекорды и статистические данные, но и красивых дочерей! Зачастую к дочерям известных спортсменов приковано не меньше внимания, чем к их отцам. Представляем вам подборку из десяти девушек, красотой которых любуются миллионы людей по всему миру.
Алеся Кафельникова
Дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова. Она является успешной и скандально известной моделью. В последние годы в СМИ всё чаще появляются сводки именно о дочери знаменитого теннисиста. Передозировка наркотиками, попытка суицида, алкоголь - всё это было в жизни 20-летней девушки.
Паулина Гретцки
Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, которая успела попробовать себя в актёрстве, написании песен, а также украсить собой обложки таких журналов, как Maxim, Sports Illustrated и Golf Digest. Девушка очень любит радовать подписчиков своими полуобнажёнными фотографиями, чем злит своего отца. Подробнее о Паулине Гретцки мы писали здесь.
Шарлотта Каниджа
Дочь известного в прошлом нападающего сборной Аргентины Клаудио Каниджы. Её отец в своё время считался одним из главных красавчиков футбола, а его дочь унаследовала у отца всё самое лучшее, а остальное исправила с помощью пластической хирургии.
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Uvek je više ličio na "rok zvezdu" nego na profesionalnog fudbalera. Bio je toliko brz da su ga zvali "Sin vetra". Najbolji prijatelj bio mu je Diego Armando Maradona. Pablo Eskcobar ga je držao na krštenju. Jedan je od onih koji je igrao i za Bocu Juniors i za River Plate. U Evropi nije napravio karijeru kakvu je mogao i trebao, a najveći krivac bila je njegova ljubav prema noćnom životu i kokainu. Ipak, najviše se zadržao u Atalanti, gde je ostavio i najdublji trag. Boravak u Romi mu je preseo. Jednom prilikom, posle duela protiv Napolia, pao je na doping testu. Dobio je 13 meseci suspenzije, a tada je i izrekao onu čuvenu: "Ako je kokain droga, ja sam narkoman". . Navijači su ga zvali CoCaniggia. Možda nije bio jedan od najboljih napadača svog vremena, ali jedan od najomiljenijih - svakako. Claudio Caniggia 🇦🇷 ▫️ ▫️ #claudiocaniggia #caniggia #argentina #352 #maradona #pabloescobar #napoli #roma
Дальма Марадона
Раз уж вспомнили про Каниджу, то грех не упомянуть и о дочери Марадоны, который также выступал за сборную Аргентины. Дальма Марадона абсолютная противоположность своего отца. В отличие от Диего, который бы любителем алкоголя, наркотиков и большого количества женщин, Дальма выросла скромной девушкой, которая снимается в аргентинских мыльных операх.
Алиса Знарок
Дочь экс-главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка, который в данный момент возглавляет московский "Спартак". Девушка уже долгое время успешно работает моделью, а также является возлюбленной российского хоккеиста Артемия Панарина. Об их отношениях мы писали здесь.
Клаудиа Йерро
Дочь легендарного защитника мадридского "Реала" Фернандо Йерро, который возглавлял сборную Испании на чемпионате мира 2018 года в России. Сегодня фурор производит его дочь, которая выходит на подиум и занимается дизайном собственной линии одежды, которая пока не особо популярна.
Джейд Лебёф
Дочь экс-футболиста сборной Франции Франка Лебёфа - победителя ЧМ-1998 и Евро-2000. Девушка является профессиональной моделью, а также успела попробовать себя в качестве актрисы в игровом кино. С историей отца и дочери вы можете ознакомиться здесь.
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Ивана Недвед
Для сегодняшних поклонников итальянского "Ювентуса" - этот клуб в первую очередь ассоциируется с португальцем Криштиану Роналду. Когда-то эту команду "тащили" другие футболисты, которые сегодня находятся в статусе "легенды". Одна из таких легенд - чешский футболист Павел Недвед, который сегодня является вице-президентом клуба. У Павла Недведа и его супруги Иваны есть двое детей, Ивана и Павел, которых родители назвали в честь самих себя. Оригинально...
Элиза Джонсон
Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон был человеком сложной судьбы. Спортсмен употреблял наркотики и победил СПИД. Джонсон - отец двоих сыновей и дочери Элизы. Девушка знаменита своими смелыми выходками и провокационными нарядами.
Валентина Аллегри
Дочь бывшего главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который стал первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал "золотой дубль" - чемпионат страны и национальный кубок. В 2018 году Массимилиано был введён Зал славы итальянского футбола. Помимо того, что Аллегри прекрасный тренер, он ещё и воспитан замечательную дочь. Валентина часто посещает футбольные матчи и активно поддерживает команды, которыми руководит её папа.