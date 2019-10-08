Папины дочки: Топ-10 красавиц-дочерей звёздных спортсменов

Дальма Марадона

Раз уж вспомнили про Каниджу, то грех не упомянуть и о дочери Марадоны, который также выступал за сборную Аргентины. Дальма Марадона абсолютная противоположность своего отца. В отличие от Диего, который бы любителем алкоголя, наркотиков и большого количества женщин, Дальма выросла скромной девушкой, которая снимается в аргентинских мыльных операх.

Алиса Знарок

Дочь экс-главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка, который в данный момент возглавляет московский "Спартак". Девушка уже долгое время успешно работает моделью, а также является возлюбленной российского хоккеиста Артемия Панарина. Об их отношениях мы писали здесь.

Клаудиа Йерро

Дочь легендарного защитника мадридского "Реала" Фернандо Йерро, который возглавлял сборную Испании на чемпионате мира 2018 года в России. Сегодня фурор производит его дочь, которая выходит на подиум и занимается дизайном собственной линии одежды, которая пока не особо популярна.

Джейд Лебёф