"Не надо людей бить": Хабиб о маме, детях и следующем бое в России

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье побывал в эфире Первого канала, где рассказал о своих детях, подписчиках в Instagram и желании провести бой в России.
Напомним, что свой последний поединок Нурмагомедов провёл 7 сентября в Абу-Даби, где успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Нурмагомедов применил удушающий приём в третьем раунде и заставил соперника сдаться.
По словам Хабиба, после боя было много поздравлений, гостей, мероприятий и встреч. Также спортсмен рассказал о том, что его бои смотрит мама, правда, она сильно переживает во время этого и смотрит урывками - то уходит, то возвращается к телевизору.
"Мама всегда мне говорит: "Сынок, делай своё. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой, удушающий, пускай постучит, чтобы на этом закончилось".
Смотрят поединки Хабиба и его дети. Нурмагомедов выразил надежду, что его сын тоже будет тренироваться, потому что "мужчина должен быть сильным и крепким не только мозгами, но и телом". Что касается дочери, то Хабиб заявил, что спортом она не будет заниматься. Бой с Порье, кстати, был первым, который она посмотрела и затем описывала и объясняла отцу увиденное.
Salaam Alleykum As you already know, I sold Dustin Porier’s TShirt for 100 thousand dollars and sent to Dustin’s charity foundation, but the buyer did not want to publicize his name. It is a big pleasure to know, that money will go to people in needs. Всем Салам Аллейкум Как вы уже знаете, футболку Порье я продал за 100$ тыс, но покупатель не захотел предавать своё имя огласке. Очень радует, что эти деньги уйдут нуждающимся людям.
Сразу после боя с Порье в жизни Нурмагомедова случилось ещё одно знаковое событие, на которое обратил внимание корреспондент Первого канала. Дело в том, что российский боец обогнал певицу Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram. На аккаунт Хабиба подписаны 16,8 миллионов человек, а за жизнью Бузовой следит 16,3 миллиона.
"За подписчиками никогда не бегал, я просто тренировался, выходил, выступал, до сих пор выигрывал. Instagram я веду сам, бывает и комментарии пишу. Попробуй только ошибиться, где-то не так запятую поставить - сразу пишут: "Перед буквой "и" запятая не ставится". Когда в детстве диктанты писал, у меня железная четвёрка была по орфографии", - рассказал Нурмагомедов.
Российский спортсмен также отметил, что его команда уже давно ведёт переговоры с UFC о возможности проведения его следующего поединка в России.
"Очень хочу подраться в Москве или Питере. Я где-то процентов на 80 уверен, что мой следующий бой будет в России", - сказал Хабиб.
Добавим, что за всю карьеру Хабиб Нурмагомедов провёл 28 поединков и победил в каждом из них.