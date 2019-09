"Не надо людей бить": Хабиб о маме, детях и следующем бое в России

Salaam Alleykum As you already know, I sold Dustin Porier’s TShirt for 100 thousand dollars and sent to Dustin’s charity foundation, but the buyer did not want to publicize his name. It is a big pleasure to know, that money will go to people in needs. Всем Салам Аллейкум Как вы уже знаете, футболку Порье я продал за 100$ тыс, но покупатель не захотел предавать своё имя огласке. Очень радует, что эти деньги уйдут нуждающимся людям.

