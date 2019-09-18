"Не надо людей бить": Хабиб о маме, детях и следующем бое в России

Напомним, что свой последний поединок Нурмагомедов провёл 7 сентября в Абу-Даби, где успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Нурмагомедов применил удушающий приём в третьем раунде и заставил соперника сдаться.

По словам Хабиба, после боя было много поздравлений, гостей, мероприятий и встреч. Также спортсмен рассказал о том, что его бои смотрит мама, правда, она сильно переживает во время этого и смотрит урывками - то уходит, то возвращается к телевизору.

"Мама всегда мне говорит: "Сынок, делай своё. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой, удушающий, пускай постучит, чтобы на этом закончилось".

Смотрят поединки Хабиба и его дети. Нурмагомедов выразил надежду, что его сын тоже будет тренироваться, потому что "мужчина должен быть сильным и крепким не только мозгами, но и телом". Что касается дочери, то Хабиб заявил, что спортом она не будет заниматься. Бой с Порье, кстати, был первым, который она посмотрела и затем описывала и объясняла отцу увиденное.

Сразу после боя с Порье в жизни Нурмагомедова случилось ещё одно знаковое событие, на которое обратил внимание корреспондент Первого канала. Дело в том, что российский боец обогнал певицу Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram. На аккаунт Хабиба подписаны 16,8 миллионов человек, а за жизнью Бузовой следит 16,3 миллиона.

"За подписчиками никогда не бегал, я просто тренировался, выходил, выступал, до сих пор выигрывал. Instagram я веду сам, бывает и комментарии пишу. Попробуй только ошибиться, где-то не так запятую поставить - сразу пишут: "Перед буквой "и" запятая не ставится". Когда в детстве диктанты писал, у меня железная четвёрка была по орфографии", - рассказал Нурмагомедов.

Российский спортсмен также отметил, что его команда уже давно ведёт переговоры с UFC о возможности проведения его следующего поединка в России.

"Очень хочу подраться в Москве или Питере. Я где-то процентов на 80 уверен, что мой следующий бой будет в России", - сказал Хабиб.