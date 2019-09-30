Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

"Динамо" принимает сильный СКА. Гудлевскис и Берглунд - всё?

Хоккеисты рижского "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Сегодня вечером, рижское "Динамо" у себя дома принимает сильный санкт-петербургский СКА. Команда Гирта Анкипанса не может победить уже четыре матча подряд и вечером в "Арена Рига", перед собственными болельщиками, самое время вернуть уверенность в собственных силах. Начало матча в 19:30.

Все три победы "Динамо", которые были одержаны в этом сезоне, состоялись на домашней площадке. Во всех шести выездных матчах "Динамо" потерпело поражения. В данный момент рижане занимают последнее место на Западе (6 очков).

Последние два выездных матча рижане провели беззубо, уступив "Северстали" и "Локомотиву". Главный тренер команды Гиртс Анкипанс заявил тогда, что в команде ожидаются изменения и они недовольны действиями нападающих, но через несколько дней команда подписала российского вратаря Андрея Макарова.

По сообщеним портала sportacentrs.com, в ближайшее время "Динамо" покинут основной вратарь Кристерс Гудлевскис, а также шведский нападающий Якоб Берглунд, на счету которого в этом сезоне три заброшенные шайбы. Ожидается, что ряды "Динамо" пополнит 32-летний чешский вратарь Александр Салак.

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то СКА одержал победу в последних двух матчах и в данный момент занимает второе место в Западной конференции (17 очков).

В последний раз "Динамо" и СКА встречались в конце прошлого сезона в Санкт-Петербурге. Тогда рижане уступили со счётом 1:7. Всего команды между собой провели 36 матчей. Счёт - 24:12 в пользу питерцев.

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