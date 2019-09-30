"Динамо" принимает сильный СКА. Гудлевскис и Берглунд - всё?

Все три победы "Динамо", которые были одержаны в этом сезоне, состоялись на домашней площадке. Во всех шести выездных матчах "Динамо" потерпело поражения. В данный момент рижане занимают последнее место на Западе (6 очков).

Последние два выездных матча рижане провели беззубо, уступив "Северстали" и "Локомотиву". Главный тренер команды Гиртс Анкипанс заявил тогда, что в команде ожидаются изменения и они недовольны действиями нападающих, но через несколько дней команда подписала российского вратаря Андрея Макарова.

По сообщеним портала sportacentrs.com, в ближайшее время "Динамо" покинут основной вратарь Кристерс Гудлевскис, а также шведский нападающий Якоб Берглунд, на счету которого в этом сезоне три заброшенные шайбы. Ожидается, что ряды "Динамо" пополнит 32-летний чешский вратарь Александр Салак.

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то СКА одержал победу в последних двух матчах и в данный момент занимает второе место в Западной конференции (17 очков).