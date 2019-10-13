Усик нокаутировал американца и успешно дебютировал в тяжёлом весе

Украинский боксёр Александр Усик успешно дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чеза Уизерспуна.
Бой между боксёрами состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго. Боксёры начали довольно спокойно, но уже во втором раунде Усик начал завладевать инициативой и "забрал" центр ринга.
В шестом и седьмом раундах Усик включил мощные обороты и американец с большим трудом держал оборону, прижимаясь к канатам. 38-летний американец отказался от продолжения борьбы в перерыве между седьмым и восьмым раундами. В итоге, украинец победил техническим нокаутом.
Oleksandr Usyk makes a successful debut in the heavyweight division defeating Chazz Witherspoon by 7th rd TKO. #Boxing #Heavyweight #Fight #Usyk #🥊 pic.twitter.com/JgrDvI9Xs9— scorecardboxing (@scorecardboxing) October 13, 2019
Отметим, что изначально 32-летний украинец должен был биться с голландцем Тайроном Спонгом, но того дисквалифицировали за допинг всего за несколько дней до схватки. Спонга заменил Чез Уизерспун.
Для Усика эта победа стала 17-й в профессиональной карьере (13 нокаутом). Украинец ни разу не проигрывал в ринге.
Отметим, что этот бой стал для украинца первым почти за год. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда в Манчестере одержал победу над британским боксёром Тони Беллью. После этого украинец решил перейти в более тяжёлую весовую категорию.
Теперь Александр Усик является официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO. Это значит, что победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа обязан будет встретиться с украинцем.
Oleksandr Usyk vs Chazz Witherspoon (12-10-2019) Full Fight - https://t.co/djIZJ53MGv vía @BoxingFightsVid#UsykWitherspoon #Usyk #Boxing— Boxing Fights Videos (@BoxingFightsVid) October 13, 2019