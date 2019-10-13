Вс, 13.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

Усик нокаутировал американца и успешно дебютировал в тяжёлом весе

Чез Уизерспун и Александр Усик

ФОТО: Jon Durr/USA TODAY Sports/Scanpix

Украинский боксёр Александр Усик успешно дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чеза Уизерспуна.

Бой между боксёрами состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго. Боксёры начали довольно спокойно, но уже во втором раунде Усик начал завладевать инициативой и "забрал" центр ринга.

В шестом и седьмом раундах Усик включил мощные обороты и американец с большим трудом держал оборону, прижимаясь к канатам. 38-летний американец отказался от продолжения борьбы в перерыве между седьмым и восьмым раундами. В итоге, украинец победил техническим нокаутом.

Отметим, что изначально 32-летний украинец должен был биться с голландцем Тайроном Спонгом, но того дисквалифицировали за допинг всего за несколько дней до схватки. Спонга заменил Чез Уизерспун.

Для Усика эта победа стала 17-й в профессиональной карьере (13 нокаутом). Украинец ни разу не проигрывал в ринге.

Отметим, что этот бой стал для украинца первым почти за год. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда в Манчестере одержал победу над британским боксёром Тони Беллью. После этого украинец решил перейти в более тяжёлую весовую категорию.

Теперь Александр Усик является официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO. Это значит, что победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа обязан будет встретиться с украинцем.

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