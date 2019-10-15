Сборная Латвии по футболу на выезде проведёт матч с Израилем

Сборная Латвии по футболу сегодня вечером на выезде в рамках отборочного этапа Евро-2020 встретится с командой Израиля. Начало игры в 21:45 по латвийскому времени.
Сборная Латвии в своей отборочной группе по-прежнему занимает последнее место. Команда Славиши Стояновича в рамках отборочного этапа Евро-2020 провела семь матчей и потерпела поражение в каждом из них. Разница забитых и пропущенных мячей - 1:21.
Латвийские футболисты не могут победить на протяжении 15 матчей подряд. В последний раз сборная Латвии побеждала в июне 2018 года на Кубке Балтии.
В последнем матче, который прошёл на прошлой неделе на рижском стадионе "Даугава", латвийские футболисты проиграли Польше со счётом 0:3. Позднее поляки обеспечили себе путёвку на Евро, обыграв дома Северную Македонию (2:0).
С Израилем наши футболисты уже встречались в рамках этого отборочного этапа. В июне на "Даугаве" полузащитник гостей Эран Захави оформил хет-трик и принёс своей команде уверенную победу (3:0). Отметим, что Захави в данный момент является лидером отборочного этапа по числу голов (10).
Добавим, что в Израиль латвийская сборная отправилась без полузащитника Кристерса Тоберса и защитника Виталия Максименко. У первого небольшая травма, а Максименко пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек.
После сегодняшней игры команду Стояновича ждёт ещё два матча в ноябре - на выезде против Словении, а также дома против Австрии.