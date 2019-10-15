Забили, но всё равно проиграли. Латвия уступила на выезде Израилю

Счёт в матче на 16-й минуте открыл Мунас Даббур, который замкнул передачу с левого фланга. После этого Израиль продолжил атаковать и десять минут спустя удвоил своё преимущество - с первым ударом справился Павел Штейнбор, но первым на добивании оказался Эран Захави.

Отметим, что для Захави этот гол стал 11-м в текущем отборочном цикле и футболист сборной Израиля является лидером в списке бомбардиров.

Сборная Латвии пыталась контратаковать и на 40-й минуте это принесло свои плоды, когда Владислав Гутковскис вывел один на один Владимира Камеша, который пробил в нижний угол и сократил отставание в счёте.

К сожалению, Израилю понадобилось всего несколько минут, чтобы вновь добиться отрыва в два мяча - дубль оформил Даббур.

Во втором тайме картинка немного изменилась и сборная Латвии начала чаще атаковать и создавать моменты. На 57-й минуте Роберт Савалниекс исполнил потрясающий штрафной удар, после которого мяч угодил в штангу ворот хозяев.

За 16 минут до конца матча Камеш получил мяч на левом фланге, добрался до штрафной, выждал паузу и подал в центр на Гутковскиса, который сразу же пробил. К сожалению, вратарь израильтян успел ногой отбить мяч.

Отметим, что на протяжении всей игры хозяева владели инициативой, много атаковали и имели большое количеством моментов, чтобы довести счёт до разгромного. Этого не произошло лишь по одной причине, имя которой Павел Штейнбор. Наш вратарь выручил нас очень много раз и однозначно был лучшим на поле.

После восьми проведённых матчей в отборочном цикле сборная Латвии занимает последнее место в группе (0 очков). Лидером группы G является Польша (19 очков), которая уже обеспечила себе выход на Евро-2020. Следом идут Австрия (16 очков), Словения, Северная Македония и Израиль (11 очков).