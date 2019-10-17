В понедельник ты выходишь на Евро-2020, а в среду делаешь предложение на "Олимпийском"

Во время матча Украины с Португалией эмоции переполняли всех - забитые мячи, пенальти, 700-й гол в карьере Криштиану Роналду, удаление в составе сборной Украины, победа и выход на чемпионат Европы. Кстати, это первый раз в истории, когда "жовто-блакитные" вышли на Евро напрямую.

Несмотря на то, что одному из лидеров украинской команды Александру Зинченко забить в этот вечер не удалось, именно он был главным катализатором своей команды. После матча Зинченко дал огненное интервью в эфире телеканала "Футбол 1", в котором заявил, что его захлёстывают эмоции и он не может нормально говорить.

"Думаю, каждый болельщик не будет спать этой ночью, а будет заниматься любовью. Всем этого желаю", - сказал Зинченко журналиствке Владе Седан, которая является его девушкой.

На этом эмоциональный Зинченко не стал заканчивать и после интервью ворвался в послематчевую студию, мешал вести эфир и давать интервью коллегам по команде.

Два дня спустя эмоции улеглись и 22-летний полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" сделал своей девушке предложение. Для этого события Зинченко выбрал главный стадион Украины - "Олимпийский".

"Самое главное "ДА" в моей жизни", - подписал фотографию футболист.

О знакомстве Зинченко и Влады мы делали отдельный материал, который вы можете посмотреть здесь.