Чт, 17.10.2019
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В понедельник ты выходишь на Евро-2020, а в среду делаешь предложение на "Олимпийском"

Александр Зинченко и Влада Седан

ФОТО: instagram.com/zinchenko_96

В понедельник, 14 октября, сборная Украины в рамках отборочного этапа Евро-2020 обыграла Португалию (2:1) и досрочно обеспечила себе выход на первенство континента по футболу. Два дня спустя на том же стадионе "Олимпийски" в Киеве лидер сборной Украины сделал предложение своей девушке.

Во время матча Украины с Португалией эмоции переполняли всех - забитые мячи, пенальти, 700-й гол в карьере Криштиану Роналду, удаление в составе сборной Украины, победа и выход на чемпионат Европы. Кстати, это первый раз в истории, когда "жовто-блакитные" вышли на Евро напрямую.

Несмотря на то, что одному из лидеров украинской команды Александру Зинченко забить в этот вечер не удалось, именно он был главным катализатором своей команды. После матча Зинченко дал огненное интервью в эфире телеканала "Футбол 1", в котором заявил, что его захлёстывают эмоции и он не может нормально говорить.

"Думаю, каждый болельщик не будет спать этой ночью, а будет заниматься любовью. Всем этого желаю", - сказал Зинченко журналиствке Владе Седан, которая является его девушкой.

На этом эмоциональный Зинченко не стал заканчивать и после интервью ворвался в послематчевую студию, мешал вести эфир и давать интервью коллегам по команде.

Два дня спустя эмоции улеглись и 22-летний полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" сделал своей девушке предложение. Для этого события Зинченко выбрал главный стадион Украины - "Олимпийский".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое главное «ДА» в моей жизни ❤️

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"Самое главное "ДА" в моей жизни", - подписал фотографию футболист.

О знакомстве Зинченко и Влады мы делали отдельный материал, который вы можете посмотреть здесь.

Очень эффектная и красивая пара - Александр играет в одной из лучших команд Англии, а Влада снимается в крутых фотосессиях, работает на телевидении, а теперь еще и выходит замуж за самого крутого футболиста Украины.

>>> Поцелуй в прямом эфире: Украинская журналистка очаровала игрока "Манчестер Сити"

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