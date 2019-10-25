Смогут ли рижане уйти с последнего места в лиге? Нужна победа в Минске

Напомним, что до этого рижане провели две домашние встречи. Сначала команда Гирта Анкипанса уступила "Нефтехимику" (1:2), а затем обыграла челябинский "Трактор" (2:0). Кстати, "Трактор" латвийского специалиста Петериса Скудры потерпел поражение от рижан во второй раз за 10 дней.

Матчем в Минске рижане начнут короткую выездную серию игр. После сегодняшней игры "Динамо" отправится в Москву, где 27 октября скрестит клюшки со "Спартаком" Олега Знарка.

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то минчане потерпели поражение в последних шести матчах подряд. В последний раз хоккеисты из Беларуси побеждали 3-го октября, когда дома нанесли поражение всё тому же "Трактору" (5:3).

У рижан баланс чуть лучше - три победы в последних пяти играх. Тем не менее, обе команды находятся рядом друг с другом в турнирной таблице. Рижане занимают 12-е место на Западе (14 очков), а минчане - 10-е (16 очков).