В Латвию по-прежнему ввозят польскую курицу, в которой ранее находили сальмонеллу

В то же время Балодис подчеркнул, что в школы и детские сады это продовольствие не поставляется.

Он добавил, что польская компания Cedrob на данный момент вытеснена из доставок в пищевые блоки образовательных учреждений Латвии, в то же время на данный момент не поступало информации из Польши о том, что деятельность компании была бы приостановлена и курицы забиты. Таким образом продукция этой компании все еще ввозится в Латвию.

"Как известно, у нас в рамках ЕС нет границ - у нас единый рынок. Это, возможно, отрицательная сторона единого рынка, мы должны полностью полагаться на институции других государства, членов ЕС", - сказал Балодис, добавив, что, например, при проверках на Рижском Центральном рынке продукция этой компании все еще есть.

После случаев в Сигулде Балодис признал, что сделано много выводов о том, что необходимо улучшить, например, усилить знания тех, кто связан с пищевым товарооборотом.

"Ночью разбуди - они должны знать основные принципы гигиены", - отметил Балодис.

"Если мы вкладываем дополнительные ресурсы в лабораторный контроль, тогда есть и результаты. Это мы видим и на примере украинских яиц - когда были ресурсы, мы констатировали сальмонеллу. Теперь мы это видим и с крупнейшим производителем куриного мяса в Польше - уже в семи случаях в продукции компании мы констатировали сальмонеллу", - рассказал Балодис.

Он также отметил, что необходимы дополнительные ресурсы, так как в будущем может не оказаться инспекторов, которые проведут проверки.

Он добавил, что для защиты здоровья - эпидемиология и безопасность пищи - это основа основ: