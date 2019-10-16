PVD обнаружила сальмонеллу в мясе птицы польского происхождения

По ее словам, бактерия "Salmonella enteritidis" была обнаружена в образцах птичьего мяса польского происхождения, взятых в Galsaimnieks и EVBL.

PVD сообщила, что внеочередная проверка в компании Galsaimnieks была проведена после того, как выяснилось, что она поставляет мясо предприятию Baltic Restaurants Latvia, которое предоставляло услуги общественного питания как сигулдским дошкольным образовательным учреждениям, так и столовой для работников торгового центра Stockmann, где были констатированы случаи заражения кишечными инфекциями.

В свою очередь, компания EVBL была проверена в рамках углубленной инспекции предприятий, предоставляющих услуги общественного питания в дошкольных учреждениях, которая была начата после случаев отравления детей в Сигулде.

В обоих случаях Salmonella enteritidis была обнаружена в сырье, поставляемом польской компанией Cedrob S.A..