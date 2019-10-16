PVD обнаружила сальмонеллу в мясе птицы польского происхождения

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) констатировала наличие сальмонеллы в птичьем мясе польского происхождения, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений PVD Илзе Мейстере.
По ее словам, бактерия "Salmonella enteritidis" была обнаружена в образцах птичьего мяса польского происхождения, взятых в Galsaimnieks и EVBL.
PVD сообщила, что внеочередная проверка в компании Galsaimnieks была проведена после того, как выяснилось, что она поставляет мясо предприятию Baltic Restaurants Latvia, которое предоставляло услуги общественного питания как сигулдским дошкольным образовательным учреждениям, так и столовой для работников торгового центра Stockmann, где были констатированы случаи заражения кишечными инфекциями.
В свою очередь, компания EVBL была проверена в рамках углубленной инспекции предприятий, предоставляющих услуги общественного питания в дошкольных учреждениях, которая была начата после случаев отравления детей в Сигулде.
В обоих случаях Salmonella enteritidis была обнаружена в сырье, поставляемом польской компанией Cedrob S.A..
Учитывая, что обе вышеупомянутые компании поставляют мясные продукты в значительное количество учебных заведений по всей Латвии, PVD проинформировала о констатированном факте латвийские муниципалитеты, а также продолжает информировать образовательные учреждения, призывая их избегать использования куриного мяса польского происхождения из партий № L07102019 и № 277/1/338/18, а также обеспечивать ежедневное выполнение требований гигиены, в том числе тщательную обработку птичьего мяса.