PVD допускает, что причина инфекции у детсадовцев в Сигулде установлена не будет

Как сообщил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении (LTV) генеральный директор PVD Марис Балодис, заболевание обнаружено в сигулдских детских садах Saulīte, Pasaciņa, Pīlādzītis и Tornīši.

"Странно в этой ситуации то, что пока речь идет о сравнительно небольшом количестве заболевших в каждом из этих учреждений", - сказал Балодис.

Он добавил, что в трех из упомянутых детских садов имеются свои отдельные кухни со своим персоналом, который готовит еду на месте, а два детских сада получают питание от других предприятий.

"В классическом случае, если бы инфекция была связана именно с пищеблоком, это был бы один блок. Такой случай у нас был, например, с Kindercatering, где один блок питания готовил еду для 17 детских садов и во всех были обнаружены случаи сальмонеллеза. В данном случае у нас имеются отдельные кухни, мало заболевших детей, и, слава богу, санитарно-гигиеническая ситуация не указывает на то, что там могли быть благоприятные условия для распространения инфекции, то есть в основном гигиенические требования соблюдаются", - заявил руководитель PVD.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о том, что есть один источник заболевания - возможно, продукт питания, но так же это может быть питьевая вода, инфицированный человек, который передает инфекцию другим, или животные.

"Здесь действительно нужна очень тщательная работа эпидемиологов и PVD, чтобы выяснить эту одну причину, которая вызвала заболевание", - сказал Балодис, добавив, что предприятие Baltic Restaurants Latvia в целом обеспечивает питание в 78 школах и учреждениях дошкольного образования, но проблема выявлена только в Сигулде.

По словам Балодиса, сложно сказать, будет ли установлена конкретная причина заражения, так как прошло почти полмесяца с первого случая.

"Мы говорим о продуктах, которых, скорее всего, уже нет в обороте. Если какой-то поставщик регулярно поставляет на рынок зараженный продукт, мы, вероятно, его найдем, но, если это был единичный случай, то вряд ли", - сказал руководитель PVD.