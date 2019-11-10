15-летняя Щербакова выиграла Гран-при Китая и вышла в финал серии

В первый день соревнований Щербакова чисто исполнила короткую программу и по сумме двух программ набрала 226,04 балла. За короткую программу фигуристка получила 73,51 балла, установив личный рекорд.

Второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,18), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (209,10).

Следующий этап пройдёт в Москве с 15 по 17 ноября.

Напомним, что российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. В США победила Анна Щербакова, на этапе Гран-при в Канаде первое место досталось Александре Трусовой, а на этапе Гран-при во Франции первое место досталось Алёне Косторной.