15-летняя Щербакова выиграла Гран-при Китая и вышла в финал серии

В Китае завершился этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию, в котором победу одержала 15-летняя российская фигуристка-одиночница Анна Щербакова.
В первый день соревнований Щербакова чисто исполнила короткую программу и по сумме двух программ набрала 226,04 балла. За короткую программу фигуристка получила 73,51 балла, установив личный рекорд.
Второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,18), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (209,10).
Следующий этап пройдёт в Москве с 15 по 17 ноября.
Напомним, что российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. В США победила Анна Щербакова, на этапе Гран-при в Канаде первое место досталось Александре Трусовой, а на этапе Гран-при во Франции первое место досталось Алёне Косторной.
Победа на Гран-при Китая позволила Щербаковой квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.