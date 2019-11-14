"Динамо" встречается со "Спартаком" Знарка. Смогут ли рижане прервать серию из пяти поражений подряд?

Напомним, что в рамках этой домашней серии матчей "динамовцам" предстоит провести 5 игр, в первой из которых команда Анкипанса уступила "Салавату Юлаеву" из Уфы - 1:2.

Поражение от уфимцев стало для рижского "Динамо" пятым подряд.

"Спартак", в свою очередь, прибыл в Ригу в отличном расположении духа - команда Олега Знарка и Харийса Витолиньша в последнем матче обыграла ЦСКА в овертайме (3:2). Отметим, что в последний раз "Спартак" обыгрывал ЦСКА в дерби в сентябре 2013 года.

В этом сезоне "Спартак" и рижское "Динамо" встречались между собой уже три раза. В первом матче сезоне, который состоялся в столице Латвии, сильнее оказались "динамовцы" (2:1), затем в Москве "Спартак" нанёс рижанам сокрушительное поражение (5:1), а в конце октября команда Знарка обыграла рижан ещё раз, но уже с менее впечатляющим счётом (3:2).

Всего "Динамо" и "Спартак" встречались между собой 31 раз. Счёт 17:14 в пользу рижан.

Напомним также, что на этой неделе состав рижского "Динамо" пополнили сразу три нападающих из России - Никита Сетдиков, Александр Протапович и Кирилл Слепец. Кроме того, латвийская команда расторгла контракт с нападающим Френком Разгалсом, который продолжит карьеру в Чехии.