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Толстый кот, которого не пускали в самолёт, провёл тренировку с клубом КХЛ

ФОТО: instagram.com/hcadmiral

Команда Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) "Адмирал" пригласила на тренировку кота Виктора, который прославился после того, как его не пустили в самолёт из-за лишнего веса.

"Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера "Адмирала" Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения - все по-серьезному", - говорится в сообщении клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От приглашений Николая Павловича не отказываются – их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали. #Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #VdkHockey #PrimHockey #ПриморьеЗаСпорт #БроНеБагаж

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Напомним, что кот Виктор прославился после того, как авиакомпания отказалась пускать 10-килограммовое животное в салон самолёта. Тем не менее, хозяину питомца Михаилу Галину удалось проявить смекалку и перехитрить авиакомпанию - на взвешивании Виктора подменили на более лёгкого кота, а затем поменяли обратно.

После инцидента "Аэрофлот" наказал Галина, лишив его накопленных миль, а пользователи соцсетей начали публиковать хештеги в поддержку кота - #БроНеБагаж, #ВикторЛетай и #СвободуТолстымКотам.

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