Толстый кот, которого не пускали в самолёт, провёл тренировку с клубом КХЛ

"Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера "Адмирала" Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения - все по-серьезному", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что кот Виктор прославился после того, как авиакомпания отказалась пускать 10-килограммовое животное в салон самолёта. Тем не менее, хозяину питомца Михаилу Галину удалось проявить смекалку и перехитрить авиакомпанию - на взвешивании Виктора подменили на более лёгкого кота, а затем поменяли обратно.