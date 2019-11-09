Сб, 9.11.2019
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"Бро должен быть рядом, бро не багаж": отъевшегося в Риге кота не пустили в самолет. Но хозяин всех перехитрил

ФОТО: instagram.com/mikhail_galin/

Мужчина из Владивостока по имени Михаил и его кот Виктор прославились на всю Россию. Кстати, эта история немного коснулась и Латвии. 

Дело было так - Михаил Галин возвращался домой во Владивосток из Риги, через Москву. С ним был его питомец - кот Виктор.

В Риге никаких проблем не возникло, а вот в Москве очень ответственная работница аэропорта взвесила кота и заключила:

"Он отъелся до непозволительных для перевозки в салоне 10 килограммов" при норме в 8 кг.

Никакие уговоры не помогали, и Михаилу пришлось сняться с рейса - он никак не мог позволить поместить животное в багаж, как это предлагала сотрудница аэропорта.

"Бро должен быть рядом, бро не багаж", - рассказывая эту историю в социальной сети Instagram, отметил ее герой.

Как выяснилось, чтобы улететь во Владивосток, Михаилу пришлось проявить смекалку - с помощью друзей в Москве и Риге он нашел похожего кота - вернее даже кошку - более худенькую, которая прошла "весовой контроль".

Перед посадкой котов снова поменяли, и Виктор со своим хозяином благополучно добрались до родины. 

Благодаря публикациям Михаила в социальных сетях, эта история быстро разошлась по многих российским и латвийским СМИ!

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