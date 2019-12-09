Взгляд в будущее: представлены новые визуализации Rail Baltica

Визуализация элементов инфраструктуры - часть более крупного проекта, который RB Rail реализовал в сотрудничестве с итальянским архитектурным и дизайнерским предприятием 3TI Progetti. За время проекта 3TI Progetti разработала архитектурный, ландшафтный и визуальный дизайн всей железнодорожной сети Rail Baltica.

Этот дизайн демонстрирует согласованные решения элементов инфраструктуры, которые будет применены во всех трех странах Балтии. Важно, что во время подготовки идентичности железнодорожной сети было привлечено много групп заинтересованных лиц, чтобы обобщить их знания и установить, что они ожидают от визуального облика инфраструктуры Rail Baltica.

Галерея: Визуализации Rail Baltica

В эти группы вошли архитекторы, ландшафтные архитекторы, университеты, железнодорожные администраторы и самоуправления всех стран Балтии. Кроме того, RB Rail исследовал и обратил внимание на различные группы пассажиров, в том числе лица с ограниченным возможностями, родители с маленькими детьми, пенсионеры, чтобы обеспечить, чтобы инфраструктура Rail Baltica была доступна и безопасна для всех пассажиров.