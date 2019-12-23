Федерер за 4 дня заработал больше, чем за год. Призовые теннисистов продолжают расти

По итогам 2019 года сразу три теннисиста заработали больше 10 миллионов долларов. Призовые в теннисе с каждым годом становятся всё больше. Это касается как женского, так и мужского тенниса.

Пример - испанский теннисист Рафаэль Надаль за победу на "Ролан Гаррос" в далёком 2005 году заработал чуть больше миллиона долларов, а за победу в этом году - 2,3 миллиона. Разница существенная, согласитесь? Правда, на Открытом чемпионате США призовые выросли ещё больше - в этом году Надаль заработал 3,85 миллионов долларов, а Роджер Федерер в том же 2005-м году получил всего 1,1 миллион.

Давайте всё же сосредоточимся на 2019 году. По итогам минувшего сезона отметку в 1 миллион долларов призовых преодолели 54 теннисиста и 44 теннисистки.

Сразу нужно оговориться, что из всех призовых вычитаются налоги, которые иногда составляют чуть ли не половину суммы. Есть ещё и обязательные расходы - перемещение между городами и странами, зарплата команде и тренерам, проживание во время турниров и питание. Оговорка номер два - призовые не учитывают рекламные доходы и деньги от спонсоров.

Лидером сезона по официальным призовым ожидаемо стал Надаль - испанец заработал 16,3 миллиона долларов. Вторым стал серб Новак Джокович (13,3 миллиона), третьим швейцарец Роджер Федерер (8,7 млн).

Интересно, что в конце ноября Федерер провёл четыре выставочных матча с немцем Александром Зверевым в Латинской Америке, за которые швейцарец заработал больше 10 миллионов долларов. За неделю он заработал больше, чем за весь сезон!

Что касается женского одиночного тенниса, то больше всех призовых заработала австралийка Эшли Барти (11 млн долларов). Следом расположились Симона Халеп (6,9 млн), Наоми Осака (6,7 млн) и Бьянка Андрееску (6,5 млн).

Замкнула топ-5 украинка Элина Свитолина (6,1 млн), которая обошла финалистку двух "Шлемов" Серену Уильямс (4,3 мл) и вторую ракетку мира Каролину Плишкову (5,1 млн).