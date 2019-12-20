Александр Петров: "Русским женщинам нравится, когда к ним пристают"

Российский популярный актер Александр Петров заявил журналистам, что россиянки любят, когда к ним пристают. Артист также подчеркнул, что ему все равно, понравятся ли его слова феминисткам. Об этом сообщает Life.
Недавно журналисты поинтересовались у Петров о скандале вокруг движения #MeToo. Российский актер был категоричен в этом вопросе. Он отметил, что русским девушкам нравятся приставания. Он объяснил, что у россиянок другой менталитет.
"Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания", - уверен Петров.
Актер считает, что если "русская женщина не захочет, то ни один мужик не пристанет".
Он также объяснил, что выступает против стирания гендерных границ между мужчинами и женщинами. По его мнению, девушка не может делать то, что должен делать мужчина. Например, платить за себя в ресторане.