Пт, 20.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Александр Петров: "Русским женщинам нравится, когда к ним пристают"

Александр Петров

ФОТО: https://www.instagram.com/actorsashapetrov/?hl=en

Российский популярный актер Александр Петров заявил журналистам, что россиянки любят, когда к ним пристают. Артист также подчеркнул, что ему все равно, понравятся ли его слова феминисткам. Об этом сообщает Life. 

Недавно журналисты поинтересовались у Петров о скандале вокруг движения #MeToo. Российский актер был категоричен в этом вопросе. Он отметил, что русским девушкам нравятся приставания. Он объяснил, что у россиянок другой менталитет. 

"Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания", - уверен Петров. 

Актер считает, что если "русская женщина не захочет, то ни один мужик не пристанет". 

Он также объяснил, что выступает против стирания гендерных границ между мужчинами и женщинами. По его мнению, девушка не может делать то, что должен делать мужчина. Например, платить за себя в ресторане. 

Ранее Петров рассказал, как снимали сцену мастурбации в фильме "Текст"

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