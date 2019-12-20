Александр Петров: "Русским женщинам нравится, когда к ним пристают"

Недавно журналисты поинтересовались у Петров о скандале вокруг движения #MeToo. Российский актер был категоричен в этом вопросе. Он отметил, что русским девушкам нравятся приставания. Он объяснил, что у россиянок другой менталитет.

"Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания", - уверен Петров.

Актер считает, что если "русская женщина не захочет, то ни один мужик не пристанет".