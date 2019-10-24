"Сидят трое мужиков": Александр Петров рассказал, как снимали сцену мастурбации в фильме "Текст"

Российский актер Александр Петров стал гостем нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!" и в интервью Ксении Собчак рассказал о фильме "Текст", а также о том, почему он не снимается в новом сезоне сериала "Полицейский с Рублевки".
Совсем недавно в кинопрокат вышел драматический триллер "Текст", в котором Петров играет главную роль. Герой Петрова - это человек, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. И вот он вышел на свободу.
В фильме есть сцена, в которой Петров мастурбирует при просмотре видео на смартфоне.
Собчак указала актеру, что делает он это скованно и как будто стесняется.
"Ну а что он должен был там сделать? снять штаны? подойти к зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать? Он же сам этого достаточно стесняется, с точки зрения персонажа", - заявил Петров.
По его словам, сам процесс съемки упомянутой сцены его рассмешил, ведь он находился в комнате с еще двумя людьми.
"Да смешно даже! Потому что в комнате сидят трое мужиков, один мастурбирует, в какой-то момент мы засмеялись. Один - фокус-пуллер, камера, оператор, и еще один командует в рацию, конечно это достаточно смешно", - указал Петров.
Кроме того актер подтвердил, что в новом сезоне "Полицейского с Рублевки" ему сниматься попросту не предложили.
Видео: Александр Петров в "Осторожно, Собчак!"