LTV7: Ловлю рыбы в Гауе хотят сделать платной

С инициативой сделать рыбалку платной выступило общество по долгосрочному развитию Гауи (GIAB). Его руководителем стал Айнар Штейнс, председатель Лигатненского самоуправления.

В целом уже за 14 инициативу выступили самоуправлений.

Для ловли лосося и кумжи на реках Гауя и ее притоке Брасла создано 6 лицензионных участков разного размера. Стоимость одной рыбалки — 10 евро. Начать продажу лицензий хотели с первого января 2020 года, что послужило сюрпризом для рыбаков. Однако не все самоуправления вовремя успели согласовать правила рыбалки, потому процесс приостановился.

Заядлый рыболов-спортсмен Андис Фрейвалдс считает, что лицензии необходимы, чтобы рыбаки могли законно оставлять улов. однако делать это нужно по-другому.

"В Гауе мы не можем оставлять улов. Но, поскольку инспекторов мы видим очень редко, то многие нарушают этот закон. Это нужно урегулировать. Лицензии нужны. Но то, как их вводят и что делают в настоящий момент, меня не устраивает", — сказал Фрейвалдс.

Андис также считает, что сообществу рыболовов-любителей не было предъявлено научного обоснования числа выдаваемых лицензий, а также не было публичного обсуждения в самоуправлениях.

К тому же, как отмечается в программе - нет семейных лицензий. Ребенку, как только он берёт удочку, нужно также приобретать лицензию за 10 евро. Неизвестно, кто и сколько рыбы будет запускать в реку. Вопросы появились и относительно цены - откуда она взялась? Общество GIAB не показывает отчетов о проделанной работе.

"Если самоуправление само организовало общество, то у них своя территория. В соответствии с правилами лицензирования, они могут сами своими силами надзирать за своей территорией", — отметил Том Арнавс, представитель Государственной службы среды.

Однако в настоящее время у самоуправления возможности ограничены. В их распоряжении — только муниципальная полиция. Сотрудников ещё нужно обучить тому, как отличать искусственно выращенного лосося от обычного, которого оставлять в улове нельзя. В Министерстве земледелия сказали, что уже сейчас готовятся изменения в правилах Кабинета министров - нормы позволят привлекать общественных инспекторов от самоуправления, говорится в программе.

"Будет оговорено, каким лицам можно будет проводить функции контроля. Это будут в том числе и уполномоченные самоуправлением люди. Новые правила Кабинета министров планируется утвердить уже в этом году", — рассказал Нормунд Риекстиньш, представитель Министерства земледелия.

В институте Bior в целом лицензирование рыбалки на лососевых поддерживают, но отмечают, что тут нужен научный подход, ведь даже чистить реку надо с умом.

Подробнее - в программе Личное дело