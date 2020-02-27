"Он его вырубит". Зутис о шансах Бриедиса, неуважении к боксу и главном бое в карьере

Латвийский боксёр Каспар Зутис в течение ближайших трёх месяцев проведёт три боя. В интервью RUS.TVNET Зутис рассказал о подготовке к самому главному бою в своей карьере, шансах Майриса Бриедиса в финале Всемирной боксёрской суперсерии, а также о тех, кто позорит бокс.

- Три месяца - три боя? Не слишком насыщенно?

- Я какое-то время был без боёв. Сейчас я в хорошей форме, готовлюсь, и если не будет никаких проблем, мы этот план реализуем. Я просто хочу летом чуть-чуть отдохнуть, потому что последние три года я летом всё время тренировался и не видел ни пляжа, ни моря, ни за грибами не сходил.

- А за месяц можно восстановиться?

- Зависит от того, какой бой, сколько было раундов, как ты к нему готовился. Пока что все бои были довольно быстрые. Ну посмотрим, как будет.

- Твой ближайший бой состоится в Германии? Расскажи о нём.

- Да, это будет самый важный бой в моей карьере. Я должен его выиграть. Он состоится 28 марта против Марко Радоньича из Черногории. Это непобеждённый чувак - 21 бой, и 21 победа нокаутом. Всех он вырубил. Он сказал, что вырубит меня за 30 секунд. Ну посмотрим. Это будет довольно большой турнир с крутым шоу. Там будет три боя за чемпионские пояса. Серьёзный турнир.

- А в апреле у тебя турнир 101 Fighting Championship. Уже известно против кого ты выйдешь?

- Есть уже варианты, какие-то пары известны на сто процентов, а в ближайшее время мы объявим остальных. С кем я выйду на ринг, зависит от моего боя в Германии.

- Я правильно понимаю, что ты не только боец промоушна 101 Fighting Championship, но и один из организаторов? Что это за организация и чем она отличается от других?

- Да, у нас там большая команда, и у всех одна цель - получать удовольствие от того, что мы делаем. Мы делаем шоу, ищем новых молодых бойцов, занимаемся рекламой и маркетингом. Также мы проводим традиционный благотворительный марафон с ребятами, кому меньше повезло на этой планете. Вместе с бойцами 101 FC и латвийскими знаменитостями за время существования промоушна навестили детей клинической больницы, онкологии, и детского дома. Перед боями мы на пике своей формы и стараемся делиться своей энергией также с теми, кому это необходимо. Марафон продолжается!

- Как пришла идея создать собственный промоушн?

- Я начал выступать в профессиональном боксе в другом промоушне. Потом понял, что у меня в зале много бойцов, которых я могу выставлять и которых люди хотели бы видеть на большой арене. Поэтому решили делать своё, менее коммерческое, а для удовольствия. Мы делаем большие ивенты два раза в год. У меня в зале тренируются Каспар Камбала, Кристап Булмейстарс, Линардс Поздышевс, Янис Фрейманис и ещё куча других молодых бойцов, которые в будущем покажут себя. Зал богат на бойцов, поэтому решили сделать своё.

Кристап Зутис ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- В Риге есть и другие промоушны - LNK Boxing и King of Kings. Они вам конкуренты?

- Нет никакой конкуренции. Я уважаю всех, кто что-то делает для бойцовского спорта. Без уважения рождается конкуренция, сплетни и интриги. А мы со всеми дружим и всегда открыты к сотрудничеству, хотя наши финансовые возможности далеко не такие огромные, как у всех остальных. Но в этом деле главное - делать всё с душой и ни в коем случае финансы не ставить на первое место.

- Когда я готовился к интервью, то обратил внимание, что на некоторых сайтах перед твоим именем добавляют "скандально известный боксёр". Почему?

- Потому что мы живём в такое время, что если ты сильный и не боишься высказывать своё мнение, тогда ты скандальный. Не знаю почему, просто получаются такие ситуации. Я ими не горжусь, но и не стыжусь этого. Конечно, многим я не нравлюсь, потому что я сильный, потому что я красивее, скорее всего, даже с таким видом.

- Сейчас ты на сборах в тренировочном лагере?

- Да, я готовлюсь в Ливанах. Сборы очень тяжёлые. Я должен был весной биться с другим парнем, но он получил травму - это внесло коррективы в наши планы, и поэтому мы согласились на бой в Германии. Полтора месяца я готовился в Таиланде, приехал сюда, бой отменился, но предложили поединок в Германии. Я согласился без обсуждения. Я хочу подраться с сильным соперником, и сейчас у меня будет эта возможность.

- Как выглядит твой день в тренировочном лагере?

- Просыпаюсь в 8:30, делаю кашу, пью чай, ем фрукты. Затем беру собаку и бегу кросс на 8 км. Потом полтора часа "на лапах", обед - рис с курицей. Я живу в спортзале. После обеда сплю, в 17:00 ем творог, в 18:00 тренировка, на ужин - курица, а потом зал закрывается снаружи, и я иду спать.

- Короткий день получается…

- Это ты так думаешь. Если два раза по два часа тренируешься - это совсем не короткий.

- А по еде ты сам себя контролируешь или тебе как-то помогают?

- Поскольку я выступаю в супертяжёлом весе - это не имеет особого значения. Если я хочу пойти в McDonald’s, я иду. Чтобы восстановился организм, нужно кушать правильно. Ты сам понимаешь, что в тренировочном лагере ты не можешь позволить себе вечером выпить пива и поесть картошку. Конечно, когда ты вымотан, то должен получить удовольствие, тогда можно позволить себе съесть бургер. Я стараюсь всё сбалансировать. В Ливанах нет McDonald’s, правда, там есть очень хорошая пицца.

- А почему Ливаны?

- Там мой тренер. Йосиф готовил меня к моему первому поединку в "Арене Рига". Он великолепный тренер, сам выступал, через несколько дней ему будет 55 лет, а я вчера с ним спарринговал. Он большой человек не только в боевых искусствах. Он многому меня научил по жизни. У меня всю жизнь была проблема с авторитетом. Я довольно ленивый и не люблю напрягаться. Мне было сложно кого-то слушать. А с ним мне очень легко работать - я его слышу, слушаю и работаю.

- Ты в каком-то интервью сказал о бое Андриса Кивича и Нейдса Эндзиньша, что это цирк и балаган. Почему ты так считаешь?

- Это очень глупый вопрос с твоей стороны. Они же не могут показать никакой бой. Пойди в деревню и посмотри, как два петуха дерутся, и то будет интереснее. Они никакие. Курят и не занимаются. Какой бокс? Какие билеты? Если они хотят разобраться по-мужски, то пускай приходят в зал и дерутся. Зачем устраивать этот цирк?

- Я объясню, почему я спрашиваю. С твоей стороны это звучало так, что боксом могут заниматься не все.

- Все могут заниматься, но чтобы продавать билеты, ты должен хотя бы тренироваться.

- Ну есть же плохие музыканты, которые продают билеты на свои концерты?

- Плохой музыкант может включить Spotify. А что они поставят? Они не могут выдержать минуту в ринге. Это неуважение к спорту.

- Сейчас ведь в мире популярно, когда разные блогеры и музыканты вызывают друг друга на бои по правилам бокса или ММА.

- Я знаю. Видеоблогеры KSI и Логан Пол, например. Первый бой был полное говно, но второй поединок был уже более интересным. Они тоже продавали билеты, но они тренировались. В Латвии сейчас тоже есть шоу, где знаменитости тренируются и хотят выступать. Если у тебя есть хотя бы фундамент физической подготовки - это другое дело. А если ты просто хочешь собрать людей и продать билеты, то я считаю, что это неуважение. Я рад, что смог многим людям помочь понять, что там не на что смотреть.

- Это не популяризация вида спорта?

- Да, есть celebrity boxing - это тоже интересно. Но конкретно эти два персонажа настолько тупые, что им лучше не лезть туда, куда не надо. Если бы они хотели нормально провести бой, они бы хотя бы три месяца потренировались. Но они не тренируются. Они бухают, курят, всё это размещают в Интернете.

- Несколько лет назад в Риге был бой Камбалы, и тогда тоже многие говорили, что это шоу, когда бывший баскетболист на пятом десятке выходит в ринг.

- Пусть они придут к нам в зал и скажут об этом в ринге. Выйдут с ним в ринг на три минуты и скажут: "Ты плохой боксёр". Камбала же занимался боксом, когда жил в Америке. Ему предложили контракт стать боксёром. Это было тогда, когда у него была дисквалификация за то, что он нюхал кокаин. Сейчас он завершил баскетбольную карьеру и решил, чтобы держать себя в форме, заняться боксом.

Каспар Камбала ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- Если выйти на улицу и попросить людей перечислить пять боксёров из Латвии, сколько они назовут?

- Это провокационный вопрос. Я сам себя не считаю супербоксёром. В Латвии есть парни, которые боксируют лучше меня. Я хорошо умею делать маркетинг. Сейчас я научился хорошо драться, и у меня есть возможность стать одним из лучших в Латвии, поэтому я еду в Германию, чтобы доказать себе, что я могу и чего я стою.

- Я больше про то, что Бриедиса знают почти все, а остальных перечислят с трудом. Он самый раскрученный?

- Нет, он просто достиг больше, чем другие. В истории латвийского бокса нет человека, который мог бы сравниться с Бриедисом. Он единственный, кто показал с Усиком более менее равный бой. Если бы были другие судьи, то победа могла бы достаться и Бриедису. Конечно, если смотреть честно, то Майрис немного проиграл. Но такие поражения дома бывают редко. Немец в Германии такой бой бы не проиграл никогда.

- 21 марта у него финал Всемирной боксёрской суперсерии. Какие шансы?

- Он победит Дортикоса сто процентов. Во второй половине боя он его вырубит. Дортикос - это очень удобный соперник для Бриедиса. Он очень однообразный, и с ним не надо боксировать, с ним надо драться - как и с Гловацки. Драться Бриедис умеет хорошо.

Майрис Бриедис и Юньер Дортикос ФОТО: Edijs Pālens / LETA

- Бой с Гловацки получился довольно скандальным. Ты считаешь, всё было по делу и Майрис заслуженно победил?

- Какие могут быть претензии к боксёру, если судья тупой? Если вы хоть раз выходили в ринг, то вы понимаете, какие эмоции могут быть, когда ты пропускаешь удары или когда тебя соперник бьёт по затылку или ниже пояса. Гловацки первым ударил по затылку, он бил после гонга. Если ты начал играть в такую игру, тогда играй до конца. Бриедис показал мужество, что ответил на грязные поступки Гловацки. Ты получал по затылку от боксёров?

- Нет, Бог миловал.

- Это очень неприятно. Почему, если соперник нарушает, Бриедис должен не нарушать? В жизни тоже так должно быть. Надо быть жёстче. Если ты хочешь быть спортсменом, если ты хочешь быть хорошим политиком и защищать свои интересы, ты не должен быть слабаком, и иногда нужно делать непопулярные поступки, чтобы достичь своей цели.

- Ты, возможно, со мной не согласишься, но есть ощущение, что Бриедиса в Латвии многие не любят. Я про зрителей, которые пишут комментарии в Интернете. Мне кажется, он этим немного похож на Хабиба, которого в России тоже многие не любят и во время его поединков болеют за Макгрегора или кого-нибудь ещё. Почему в своей стране такое отношение к своему же спортсмену?

- Все хотят, чтобы люди были слабыми. Сейчас не модно быть сильным. Их не любят. Если ты сильный - ты плохой. Многим не нравится, что Бриедис достиг многого, и они завидуют, я не знаю. Мне сложно сказать, потому что в моём окружении этого нет. Мы все знаем, через что он прошёл, чтобы достичь того, чего он достиг. Благодаря Бриедису у меня есть свой спортзал и мне есть что кушать. Бриедис сделал бокс народным видом спорта. Думаю, боксёрское сообщество должно быть ему очень благодарно за то, что он сделал для нашей страны.

- Как ты сам относишься к критике в Интернете?

- Я комментарии больше не читаю. Я есть в социальных сетях, но это больше связано с работой. Раньше я ездил и ловил тех, кто писал плохо про мою семью. Понимаешь, самая большая критика исходит от людей, которые либо большие неудачники по жизни, либо они очень далеко за границей и думают, что ты им ничего не сделаешь.

- Сегодня бокс в Латвии популярнее, чем 10-15 лет назад?

- Конечно. Сейчас все знают бокс. Раньше бокс ассоциировался с лысыми головами, кожаными куртками и малиновыми пиджаками.

- Многие, наоборот, говорят, что появилось много подвидов и тот же ММА многое забрал у бокса. Дети сегодня хотят быть похожими на Макгрегора, а не на Усика.

- Плохо воспитали детей, если они хотят быть похожими на Конора, а не на Усика. Я хорошо отношусь к ММА, но к Конору - не очень. Нельзя трогать семью, религию. Есть какие-то линии, которые нельзя переступать.

- В 2019 году в ринге погибли сразу несколько профессиональных боксёров, и после этого участились разговоры о том, что бокс нужно запретить. Как ты к этому относишься?

- Мы знаем, что мы делаем. Знаем, чем мы занимаемся. Должен быть хороший тренер и менеджер, чтобы они за тобой смотрели. Например, на последнем боксёрском шоу в Риге очень перспективный боксёр Марцис Грундулис попал в три нокдауна подряд. Его тренер выкинул полотенце. Правильно сделал. Это хороший тренер. Если бы он разрешил этого парня добить до конца, он бы упал и могли бы быть серьёзные последствия. Нужно иметь хорошего и умного тренера, который смотрит за тобой. Поэтому я еду в Ливаны.

- Бокс - это не жестокий вид спорта?

- Что значит жестокий? Наши прадеды в 17 лет ходили на войну...

- Вряд ли они добровольно это делали…

- Кто-то хотел сам, кто-то - нет. Разговоры о том, что бокс жестокий и его надо запретить - это культивация немужественности. Хотят произвести много слабаков. Если ты сильный и выигрываешь - ты плохой. Сейчас можно называть кого-то плохими словами, а когда он к тебе подходит - вызывать полицию. Я даже не хочу об этом думать и говорить. На мой взгляд, это всё неправильно. Люди должны быть сильными, чтобы защищать себя и своих близких.