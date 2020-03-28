Covid-19 заболела врач-онколог. Возможно, повторно
Covid-19 заболела онколог больницы имени П.Страдыня. Глава правления медучреждения Риналд Муциньш сообщил, что врач на данный момент находится на карантине. Известны все, с кем женщина контактировала - это порядка 12 пациентов и 20 коллег.
Как сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma, все контактные лица находятся на карантине, у них симптомы заболевания не наблюдаются.
Муциньш рассказал, что женщина в понедельник вышла на работу, в среду ее самочувствие ухудшилось, она сдала анализы - в пятницу результаты на новый вид коронавируса были положительными. Муциньш не смог четко ответить на вопрос, соответствует ли действительности факт, что врач-онколог заболела повторно. Когда врач болела в первый раз, анализы на коронавирус у нее не брали.
Глава правления больницы сказал, что врач не была за границей и не контактировала с теми, кто вернулся из-за рубежа.
На данный момент в Латвии Covid-19 заболели семь медиков - трое сотрудников Резекненской больницы, трое стоматологов и вышеупомянутый онколог.
В субботу, 28 марта, в Латвии подтверждено еще 25 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 305 человек.
В минувшие сутки проведено 1046 анализов, из них положительными были 25. В общей сложности на данный момент проверены 12748 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 28 марта Covid-19 обнаружен у 305 латвийцев.