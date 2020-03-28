Covid-19 заболела врач-онколог. Возможно, повторно

Как сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma, все контактные лица находятся на карантине, у них симптомы заболевания не наблюдаются.

Муциньш рассказал, что женщина в понедельник вышла на работу, в среду ее самочувствие ухудшилось, она сдала анализы - в пятницу результаты на новый вид коронавируса были положительными. Муциньш не смог четко ответить на вопрос, соответствует ли действительности факт, что врач-онколог заболела повторно. Когда врач болела в первый раз, анализы на коронавирус у нее не брали.

Глава правления больницы сказал, что врач не была за границей и не контактировала с теми, кто вернулся из-за рубежа.

На данный момент в Латвии Covid-19 заболели семь медиков - трое сотрудников Резекненской больницы, трое стоматологов и вышеупомянутый онколог.

В субботу, 28 марта, в Латвии подтверждено еще 25 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 305 человек.