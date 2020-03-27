Covid-19 констатирован у трех работников Резекненской больницы

Он подчеркнул, что в течение последних дней SPKC проделал большую работу совместно с Резекненской больницей, где в четверг заболевание Covid-19 было констатировано у детского хирурга. В связи с этим случаем были выявлены все работники больницы и пациенты, которые вступали в контакт с заболевшим врачом. Им всем был предписан карантин.

Также у 67 работников больницы были взяты анализы на Covid-19, и в пятницу поступило сообщение о том, что вирусом заражены еще два работника больницы, которые контактировали с врачом, который заболел первым, сообщил Перевощиков.

Он также добавил, что четыре образца во время анализа на наличие вируса показали неоднозначную реакцию, поэтому их нужно будет проверить повторно. Результаты повторных тестов SPKC надеется получить в субботу.

Больница на данный момент продолжает работу.

Как сообщалось, заболевание Covid-19 вчера было выявлено у детского хирурга из Резекненской больницы.

Все работники больницы, находившиеся в непосредственном контакте с зараженным врачом, сдали анализы на наличие вируса.

По словам специалиста по общественным отношениям медучреждения Лауры Сондоре-Строде, допускается, что детский хирург Резекненской больницы заразился Covid-19 из-за безответственного поведения пациентов.

Врач не был за границей в течение последних 14 дней и не общался со знакомыми, которые вернулись из-за границы в течение последних двух недель. По словам Сондоре-Строде, это еще раз подтверждает, что медики являются наиболее уязвимой группой, поскольку они полагаются только на честность пациентов.