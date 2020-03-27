Заболевание Covid-19 было выявлено у трех стоматологов в Риге

Эти медики работали в двух находящихся в Риге клиниках.

Была проведена работа по выявлению людей, с которыми эти медики могли контактировать.

Все пациенты, посетившие заболевших стоматологов в конкретные дни, были выявлены, с каждым из них SPKC связался индивидуально. Они все находятся на домашнем карантине под присмотром семейных врачей.