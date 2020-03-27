Пт, 27.03.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET

Заболевание Covid-19 было выявлено у трех стоматологов в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: STAFF / REUTERS

На прошлой неделе заболевание Covid-19 было констатировано у трех стоматологов, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на пресс-конференции в пятницу.

Эти медики работали в двух находящихся в Риге клиниках.

Была проведена работа по выявлению людей, с которыми эти медики могли контактировать.

Все пациенты, посетившие заболевших стоматологов в конкретные дни, были выявлены, с каждым из них SPKC связался индивидуально. Они все находятся на домашнем карантине под присмотром семейных врачей.

Как сообщалось, за последние сутки заболевание Covid-19 было выявлено еще у 36 людей, таким образом число заболевших в стране выросло до 280 человек.

Последние новости

НАВЕРХ