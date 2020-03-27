Заболевание Covid-19 было выявлено у трех стоматологов в Риге

На прошлой неделе заболевание Covid-19 было констатировано у трех стоматологов, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на пресс-конференции в пятницу.
Эти медики работали в двух находящихся в Риге клиниках.
Была проведена работа по выявлению людей, с которыми эти медики могли контактировать.
Все пациенты, посетившие заболевших стоматологов в конкретные дни, были выявлены, с каждым из них SPKC связался индивидуально. Они все находятся на домашнем карантине под присмотром семейных врачей.
Как сообщалось, за последние сутки заболевание Covid-19 было выявлено еще у 36 людей, таким образом число заболевших в стране выросло до 280 человек.