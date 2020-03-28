Covid-19 в Латвии: плюс 25, всего 305. Трое в тяжелом состоянии

В субботу, 28 марта, в Латвии подтверждено еще 25 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 305 человек.
В минувшие сутки проведено 1046 анализов, из них положительными были 25. В общей сложности на данный момент проверены 12748 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 28 марта Covid-19 обнаружен у 305 латвийцев.
Сообщается, что 21 пациент госпитализирован (в 18 случаях — с легким или средним течением болезни). Три пациента с Covid-19 — в тяжелом состоянии.
Iepriekšējā diennaktī veikti 1046 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 25 cilvēkiem.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 28, 2020
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил агентству LETA, что у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.
Как уже сообщалось ранее, на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.