Covid-19 в Латвии: плюс 25, всего 305. Трое в тяжелом состоянии

В минувшие сутки проведено 1046 анализов, из них положительными были 25. В общей сложности на данный момент проверены 12748 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 28 марта Covid-19 обнаружен у 305 латвийцев.

Сообщается, что 21 пациент госпитализирован (в 18 случаях — с легким или средним течением болезни). Три пациента с Covid-19 — в тяжелом состоянии.

Iepriekšējā diennaktī veikti 1046 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 25 cilvēkiem. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 28, 2020

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил агентству LETA, что у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.