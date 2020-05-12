Минюст: небольшие свадьбы проводить можно

Во-первых, в помещениях и снаружи не могут собираться более 25 человек, включая молодоженов, свидетелей, сотрудников ЗАГСа и священников. Все участники церемонии должны соблюдать дистанцию.

Во-вторых, мероприятие в помещении не может быть дольше трех часов, на свежем воздухе ограничений по времени нет.

В-третьих, организатор мероприятий должен обеспечить соблюдение всех ограничений и доступность дезинфицирующих средств.

Минюст напоминает, что не соблюдать дистанцию на в общественных помещениях и местах могут не более двух человек, люди, которые живут вместе, родители и дети, которые не живут вместе, а также люди, которые вместе работают.

Планируя свадьбу, людям стоит учитывать возможности конкретного ЗАГСа или церкви. Например, в Елгавском ЗАГСе будут проводить церемонию бракосочетания с участием не более 15 человек, так как если гостей будет больше, между ними не получиться установить дистанцию. Ранее RUS.TVNET сообщал, что из-за введенных ограничений свадьбы проходили без гостей.

Как известно, с 12 мая режим чрезвычайной ситуации в Латвии продлен до 9 июня с рядом послаблений. Разрешено проводить мероприятия с участием до 25 человек.