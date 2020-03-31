Вступить в брак по одному. Что режим ЧС сделал со свадьбами

ЗАГС продолжает предоставлять населению услуги - регистрировать рождение, смерть и браки.

"Сейчас нет никакой торжественной церемонии. С учетом особенностей нашего помещения мы можем принимать по одному человеку - сначала заходит жених или невеста, далее по одному - свидетели. Осталось исключительно юридическая сторона этого знаменательного события в жизни человека", - говорит Бумбиере-Каже.

Люди, которые подали заявление до объявления режима ЧС 13 марта, могут заключить брак, но, как уже было сказано выше, без церемонии.

"Я призываю людей подумать о переносе мероприятия. Ввиду чрезвычайной ситуации заявления годны в течение года, а не шести месяцев, как было раньше. Также стоит отметить, что жители Латвии могут подать заявление на вступление в брак удаленно, с электронной подписью", - сказала Бумбиере-Каже.

RUS.TVNET также связался с ЗАГСом в Елгаве. Сотрудник, не назвавший своего имени, сообщил, что в зале, в котором одновременно могут находиться 70 человек, есть все условия для того, чтобы обеспечить дистанцию в два метра - только для брачующихся и свидетелей.

Организатор свадеб Инга Берзиня, глава свадебного агентства Bannte, в разговоре с RUS.TVNET рассказала, что пока никто из ее клиентов не отменил свадьбу из-за режима ЧС - или перенесли на следующий год, или же приняли решение подождать месяц, после чего примут решение.

"На данный момент не могу сказать, что свадебное торжество сложно перенести. Все банкетные залы очень идут навстречу, потому что никто не знает, как будет дальше. Сейчас все на паузе - некоторые свадьбы просто перенесли на 2021 год, в других случаях ждем еще месяц. А новые - не планируем", - сказала Берзиня.

Руководитель свадебного агентства Wedding Agency Даце Миезите призывает людей, которые запланировали свадьбу в ближайшие месяцы - не паниковать. "Прежде чем отменять торжество, следует обзвонить тех, у кого люди заказали услуги, и узнать, когда крайний срок для отмены - например, аренды помещений. Это касается тех, кто самостоятельно решил организовать свадьбу", - сказала Миезите, отметив, что их партнеры по сотрудничеству - флористы, кондитеры, фотографы, арендаторы помещений и другие - согласились перенести на осень запланированные этой весной свадьбы.