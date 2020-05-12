Смягчены ограничения режима ЧС

Прикройте рот и нос

Пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать рот и нос, использовать для этих целей можно не только маску или респиратор, но также шарф или платок.

Водители транспортных средств, в которые пассажиры заходят через передние двери, например, водители автобусов на региональных маршрутах, смогут отказывать пассажирам в посадке, если их рот и нос не прикрыты маской или платком.

Перестанут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне за счет продажи только половины билетов, но там, где это возможно, пассажирам следует рассаживаться по одному, соблюдая дистанцию 2 метра. Также, если кабина водителя не отделена от салона, пассажиры не должны занимать места сразу за водителем.

Разрешены мероприятия с участием до 25 человек

Максимальная длительность такого мероприятия в помещении составляет 3 часа, а для мероприятий на открытом воздухе лимит не установлен.

Разрешены организованные публичные и частные мероприятия, пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия, если на них можно будет обеспечить соблюдение дистанции 2 метра и остальных установленных эпидемиологами ограничений.

Организаторы мероприятий должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции.

Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.

Без соблюдения дистанции 2 метра собираться в общественных местах, как и прежде, могут не более двух лиц или лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе. Также разрешены групповые спортивные тренировки - в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, считая тренера.

Работу смогут возобновить бассейны, фитнес-центры и спортивные залы.

При этом тренировки должны быть бесконтактными, а их участники обязаны соблюдать ряд ограничений, в том числе придерживаться дистанции два метра.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен.

В спортивных тренировках не смогут участвовать дети младше семи лет.

Неорганизованные спортивные тренировки без присутствия сертифицированного тренера и соблюдения требований дистанцирования по-прежнему запрещены.

Торговым центрам разрешено восстановить работу в выходные дни

Начиная со вторника, снято ограничение на работу торговых центров в выходные дни.

Разрешена организация туристических услуг для путешествий по странам Балтии

Разрешена организация туристических услуг для поездок по странам Балтии - Латвии, Литве и Эстонии.

Из прежнего распоряжения правительства вычеркнут пункт об "отмене в пределах возможностей рабочих поездок и командировок в иностранные государства". Следовательно, такие поездки будут разрешены.

Как сообщалось, с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения жителей.