Можно ли встречаться с друзьями? Эксперты ответили на вопросы о жизни после 12 мая

С 12 мая разрешены мероприятия с участием до 25 человек, при условии дистанцирования.

Вопрос: Можем ли мы с друзьями ехать в одной машине? А несколько семей могут собраться и пойти в парк, друг к другу в гости?

Ответ: Да, можно, если в группе не более 25 человек. Рекомендуется соблюдать дистанцию два метра, но если люди не будут ее соблюдать, полиция возражать не будет. Каждый сам должен оценить риски. Такой ответ дало Министерство здравоохранения.

"Вирус никуда не пропал, это важно помнить. Пандемия не закончилась. Несмотря на сокращение циркуляции вируса, он все еще есть. Все мероприятия, в том числе и семейные вечеринки, нужно оценить через призму этих рисков", - сказал представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Это касается и посещения кафе, баров, ресторанов, больших магазинов, где после 12 мая ожидается наплыв посетителей.

Вопрос: Может ли вирус распространяться через вентиляционную систему кафе, магазина или через кондиционер?

Ответ: Риск сравнительно низкий. Но нужно учитывать то, какие фильтры у конкретного устройства. Опасно, если в помещении воздух циркулирует без притока. В магазине человек проводит сравнительно немного времени, поэтому риск распространения вируса ниже, чем в кафе.

"Здесь важны большие капли, которые недолго находятся в воздухе, поэтому вероятность, что они попадут в вентиляционную систему, мала. Но есть одно исследование, где эти риски рассмотрены - люди, которые сидели рядом с системой кондиционирования, якобы заразились. Но там, скорее всего, была система закрытого типа, где воздух циркулирует в рамках одного помещения и проходит через эту систему. Если кондиционер берет воздух извне, то рисков вообще почти нет", - говорит эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Что касается автомобиля, то желательно использовать систему кондиционирования с притоком свежего воздуха.

После снятия ограничений в машине можно ездить с друзьями и родственниками, с которыми люди не живут вместе. В такой ситуации есть вероятность, что кто-то из попутчиков может быть инфицирован, и и все пассажиры об это не узнают сразу, только через время.

Вопрос: Если я вез человека, который заразился, как правильно поступить?

Ответ: Вам предстоит отправиться на 14-дневную самоизоляцию, следить за состоянием здоровья и сообщить об этом семейному врачу. Машину надо проветрить и продезинфицировать.

"Около суток нужно проветривать машину. Провести дезинфекцию ручек, панелей, всех поверхностей. Оставить машину и не использовать, скажем, сутки. Пассажиры, если они сравнительно долго ехали вместе, то эпидемиологи посчитают их контактными лицами, которым придется провести 14 дней на карантине", - говорит представитель SPKC Илзе Арая.

В процессе дезинфекции авто, нужно использовать перчатки и сменную одежду.

Вопрос: нужно ли использовать перчатки, например, работая в офисе или других местах, где они не были обязательными?

Ответ: Перчатки дают обманчивое ощущение безопасности, что приводит к дополнительному риску заражения. Перчатки не заменяют дезинфекцию рук. К тому же, их нужно уметь правильно и надевать, и снимать.

Инфекционист Уга Думпис говорит, что вирус может быть перенесен с перчаток.

"Я бы больший упор сделал на дезинфекции рук, на доступности дезинфицирующих средств на рабочем месте, или чтобы была возможность мыть руки. Использование перчаток рекомендовано в больницах, отделениях реанимации при работе с пациентами высокого риска. В быту я не вижу смысла носить перчатки, это усложняет процесс дезинфекции или мытья рук, да и посредством перчаток можно перенести вирус", - говорит Думпис.