Околи: "Бриедиса нужно было дисквалифицировать. Я остановлю Гловацки без нарушения правил"

Напомним, в июле 2019 года Бриедис нокаутировал Гловацки и вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Бой с Гловацки получил широкий резонанс, а исход поединка многими воспринимается противоречиво.

Во втором раунде Бриедис после сигнала "стоп" от судьи нанёс удар локтем в челюсть Гловацки. Поляк, в свою очередь, нанёс латвийскому боксёру удар в затылок.

Представители Гловацки начали юридический бой, требовали реванша и настаивали на том, что Бриедис одержал победу не по правилам. Позже латвийского боксёра лишили чемпионского пояса, потому что он не мог провести реванш в установленные WBO сроки.

Ожидается, что этим летом Кшиштоф Гловацки сразится с Лоуренсом Околи за чемпионский пояс WBO. Британский боксёр недавно отметил, что, скорее всего, этот бой состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса.

"Всё будет не так, как я представлял. Я представлял шум толпы и ликование после того, как нокаутирую Гловацки", - цитирует 27-летнего британца Boxing Scene.

"Если это то, что нужно сделать для безопасности, и это имеет смысл с финансовой точки зрения, тогда, конечно, я это сделаю. Это трудно, потому что со мной не будет семьи и друзей. Иногда необходим шум толпы, который помогает", - заявил Околи.

Свой последний на данный момент бой британец провёл в октябре, став чемпионом Европы по версии EBU. Гловацки, в свою очередь, в последний раз выходил на ринг именно против Бриедиса.

"Для него это последний шанс. Он опытный боксёр, а я никогда прежде не дрался за титул чемпиона мира. Не удивлюсь, если Гловацки будет считаться фаворитом - он проигрывал лишь Усику и Бриедису", - отметил британец.

"Думаю, что Бриедиса нужно было дисквалифицировать. С другой стороны, тот инцидент привёл к тому, что я могу сражаться за чемпионский пояс", - заявил британец.

"Гловацки очень хороший боксёр, но его последний поединок был слишком сложным. Думаю, что я смогу остановить его без нарушения правил", - уверен в своей победе Околи.

Лоуренс Околи за время своей карьеры одержал 14 побед (11 нокаутом), не потерпев ни одного поражения. На счету 33-летнего Гловацки 31 победа (19 нокаутом) и 2 поражения.