Алиса заплакала, Олег Валерьевич не понял: Панарин о предложении дочери Знарка

Хоккеист поделился, что всё произошло в "любимом Питере". Ребята гуляли в районе Дворцовой площади - там есть местечко, куда они любят приходить послушать уличных музыкантов.

"Мне показалось, что будет романтично, если все устрою в такой обстановке. Подготовился, дождался соответствующей мелодии и сделал предложение. Ну, так, по-простому…" - поделился Артемий.

По его словам, на колено он не вставал и громких речей тоже не было, но это не убавило эмоциональности момента:

"Просто сказал: "Пойдешь за меня?" И всё.

Алиса сразу заплакала, я как мог сдерживался. Хотя сейчас она говорит, что по моим щекам тоже текли слезы", - признался спортсмен.

Будущий тесть Панарина оказался не столь эмоционален, он в принципе пропустил сообщение о помолвке молодых. По словам Артемия, Алиса устроила звонок со всей семьёй - с мамой, папой, сестрой. Когда появился Олег Валерьевич, он не обратил внимание на дочь, на кольцо в кадре, а сразу обратился в Панарину, мол, "ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть!". И после этого весь захваченный игрой он отключился. О важном событии в жизни дочери он узнал уже позднее и отдельно, рассказал Панарин.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором выступает Артемий, из-за пандемии коронавируса был временно приостановлен. Возможная дата возобновления сезона - 1 июля. А пока счастливая пара ремонтирует и обставляет свой новый дом в Нью-Йорке, о чём Алиса очень подробно рассказывала в своём влоге, а Артемий делился фотографией своей "тренировки" во время ремонта.

Как известно, свадьба самой обсуждаемой хоккейной пары должна была состояться летом, но из-за ситуации с коронавирусом пока переносится на неопределённый срок.