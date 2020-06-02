Видео: в Даугавпилсе открыто котокафе

Кошачье кафе в Даугавпилсе распахнуло свои двери после трех неполных месяцев ограничений, и в этом месте уже есть свои постоянные посетители, а также множество положительных отзывов, передают новости LTV.
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"Это был решающий момент - сейчас или никогда", - так говорит руководитель единственного в настоящее время кошачьего кафе Анита Озолиня о его открытии, которое случилось буквально за два дня до объявления режима чрезвычайной ситуации.
Основа концепции кафе - ощущение уюта, которое создает не только интерьер, но и его жители - пять котов, которые принимают гостей.
До того как кафе стало кошачьим домом, животные жили на улице и в приюте. Несмотря на то, что питомцы любят общество людей, посетителям нужно продолжать соблюдать ряд правил.
Пока что место работает только по выходным, в свою очередь активное общение с гостями проходит в соцсетях. После отмены всех ограничений кафе планирует расширить не только спектр услуг, но и дружную семью хвостатых.
В Риге аналогичное заведение закрылось несколько лет назад.
Видео: Сюжет новостей LTV