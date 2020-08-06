Государство все-таки не окажет финансовой поддержки газете "Сегодня" и порталу BB.lv

‼️ SIF padome šodien nolēma atņemt iepriekš avīzei Segodņa un portālam BB piešķirto naudu. Pamatojums – drošības dienestu ziņojumi, kuros teikts, ka šie mediji izplatījuši dezinformāciju. https://t.co/MnUOXawD4Y — Re:Baltica (@rebaltica) August 6, 2020

Re:Baltica ранее сообщала, что в рамках программы поддержки СМИ в начале апреля правительство выделило два миллиона евро на то, чтобы пережить кризис и информировать общественность о Covid-19. Широкий резонанс вызвал тот факт, что в числе получателей оказались газета "Сегодня" и портал BB.lv - СМИ, которые ранее многократно публиковали статьи российского издания Sputnik, которое занимается российской пропагандой. Предприятие Media nams Vesti и портал в результате конкурса получили 20 000 евро.

Изначально ответственные за это лица проблемы не видели и пояснили это тем, что поддержка нужна всем, однако после публичных дискуссий и упреков от представителей отрасли SIF отложил заключение договора с конкретными СМИ. Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) попросил Службу государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме и Службу военной разведки и безопасности оценить результаты конкурса.

"Мы ознакомились с отчетами служб и приняли решение не предоставлять финансирование", - сказал Имант Парадниекс (Национальное объединение), представитель премьер-министра в совете SIF. На просьбу уточнить, что узнали от служб, Парадниекс ответил, что

"они ("Сегодня и BB.lv) распространяли дезинформацию, в том числе о Covid-19, соответственно, их работа не совпадает с целями государственного финансирования".

Оценки служб безопасности были готовы еще в начале июля, однако совет SIF только недавно смог собраться на очное заседание, поскольку, как объяснили Re:Baltica в учреждении, информация настолько секретна, что ее нельзя отправлять по э-почте.

Re:Baltica было отказано в доступе ознакомиться с содержанием отчетов, поскольку это информация ограниченного доступа.

До главного редактора BB.lv Андрея Шведова на момент публикации статьи невозможно было дозвониться.