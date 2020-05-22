Кризис Covid-19: какие СМИ получат финансовую поддержку

В категории "Поддержка печатных СМИ и новостных интернет-порталов национального масштаба" одобрено 19 заявок на общую сумму 322 009 евро, а в категории "Поддержка региональных печатных СМИ и новостных интернет-порталов, а также СМИ латышской диаспоры" - 34 заявки на общую сумму 217 845 евро.

В категории "Поддержка печатных СМИ и новостных интернет-порталов национального масштаба" финансирование получат агентство LETA - 15 000 евро, журнал Santa - 19 999 евро, АО Latvijas Mediji - 20 000 евро, издательство Rīgas Viļņi - 20 000 евро, портал TVNET - 15 000 евро, АО Cits medijs - 20 000 евро, журнал Sporta Avīze - 12 871 евро, газета Diena - 19 989 евро и журнал Суббота - 14 957 евро.

Также поддержка предоставлена журналу Люблю и интернет-порталу lublu.lv - 20 000 евро, изданию Телеграф и интернет-порталу telegraf.lv - 14 317 евро, ООО Media Nams Vesti - 20 000 евро, ООО Rnr Ltd - 14 779 евро, ООО Mediju nams - 20 000 евро, ООО Press Distribution Center - 20 000 евро, ООО 4.vara - 11 250 евро, порталу delfi.lv - 14 325 евро и rus.delfi.lv - 14 596 евро, ООО All Media Latvia - 14 894 евро.

В категории "Поддержка региональных печатных СМИ и новостных интернет-порталов, а также СМИ латышской диаспоры" региональным изданиям и интернет-порталам предоставлено финансирование от 2,5 тыс. до 7 тыс. евро.

Как подчеркнули в фонде, поддержка предназначена для обеспечения непрерывности деятельности СМИ и создания общественно важных материалов, чтобы общество могло получать разностороннюю информацию о преодолении кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.