Пн, 29.06.2020
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  • "Потеряно при переводе?". Какие СМИ потребляют русскоязычные Латвии? Как к ним попадает дезинформация?
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"Потеряно при переводе?". Какие СМИ потребляют русскоязычные Латвии? Как к ним попадает дезинформация?

ФОТО: Publicitātes foto

В понедельник, 29 июня, в 10 часов бюро Европарламента в Латвии проводит онлайн-дискуссию "Потеряно при переводе?" о потреблении медиаконтента русскоязычными жителями Латвии. Какие СМИ предпочитают русскоязычные латвийцы? Как попадает к ним дезинформация и как изменилась ситуация в период кризиса с Covid-19?

В дискуссии участвуют: 

  • Гунта Слога, исполнительный директор Baltic Centre for Media Excellence
  • Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Центра безопасности и стратегических исследований Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 
  • Никита Троянский, руководитель шоу Trojan на Youtube 

Ведущая - Марта Рибеле, руководитель бюро Европарламента в Латвии.

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