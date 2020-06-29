"Потеряно при переводе?". Какие СМИ потребляют русскоязычные Латвии? Как к ним попадает дезинформация?

В понедельник, 29 июня, в 10 часов бюро Европарламента в Латвии проводит онлайн-дискуссию "Потеряно при переводе?" о потреблении медиаконтента русскоязычными жителями Латвии. Какие СМИ предпочитают русскоязычные латвийцы? Как попадает к ним дезинформация и как изменилась ситуация в период кризиса с Covid-19?