"Потеряно при переводе?". Какие СМИ потребляют русскоязычные Латвии? Как к ним попадает дезинформация?

В понедельник, 29 июня, в 10 часов бюро Европарламента в Латвии проводит онлайн-дискуссию "Потеряно при переводе?" о потреблении медиаконтента русскоязычными жителями Латвии. Какие СМИ предпочитают русскоязычные латвийцы? Как попадает к ним дезинформация и как изменилась ситуация в период кризиса с Covid-19?
В дискуссии участвуют:
- Гунта Слога, исполнительный директор Baltic Centre for Media Excellence
- Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Центра безопасности и стратегических исследований Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
- Никита Троянский, руководитель шоу Trojan на Youtube
Ведущая - Марта Рибеле, руководитель бюро Европарламента в Латвии.
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