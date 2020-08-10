Показ мод студентов LMA впервые можно будет наблюдать онлайн

Центральная тема показа мод - взаимодействие моды, искусства и пространства, и оно будет служить своего рода символическим возвращением к основным ценностям и сокровищам академии.

Поэтому и местом проведения смотра коллекций тематически была выбрана Латвийская Академия художеств с ее уникальной выразительной архитектурой и художественным интерьером.

На показе мод студентов LMA будут представлены созданные в прошедшем учебном году коллекции нарядов, представляющие как функциональную одежду, "готовую к носке", так и эксцентричный авангардный стиль, характеризуя моду как разностороннюю форму художественного выражения и подчеркивая актуальные тенденции будущего. На показе мод будут представлены коллекции студентов программ бакалавриата и магистратуры отделения дизайна моды, которые комиссия преподавателей академии признала самыми яркими и многообещающими.

ФОТО: Пресс-фото

Вдохновением для создания нарядов молодым модельерам послужили свидетельства истории, воспоминания, наследие поколений и кумиры детства, соединившиеся сквозь призму моды. Помимо этого,

в одежде также ярко обозначились некоторые провокативные темы, такие как феминизм, доминирование alter ego, уродливая красота, мутации, граница между живым и мертвым, стереотипы,

а также особо актуальная сейчас пост-ковидная мода с такими характерными для нее элементами стиля, как перчатки и маски. С точки зрения форм в одежде подчеркнуты массивные и абстрактные силуэты, асимметричный крой, утонченные детали и плавные линии, идущие рука об руку с яркими или, напротив, монохромными оттенками и заметными принтами.

ФОТО: Пресс-фото

"В этом году мы хотим представить зрителям показа мод сокровища академии - вдохновляющую, творческую среду, творения талантливых студентов и сам процесс создания, подчеркивая взаимодействие искусства и моды, вызывая эмоции и размышления и отвечая на вопрос "кто мы?".

В процессе генерирования идей и поиска тем молодые художники моды прониклись веяниями будущего - в коллекциях мы сможем увидеть и обострившиеся в изоляции визуальные проявления кризиса идентичности: чувство одиночества и раздвоение личности, шепот совести и реминисценции прошлого, отображенные в формах, материалах, вышивках и узорах, а также в актуальных для времени пандемии аксессуарах", – комментирует заведующая кафедрой искусства моды LMA Мара Бинде.

ФОТО: Пресс-фото

"Показ мод LMA - значительное и долгожданное событие в Риге и во всей Латвии.

Следить за творениями молодых дизайнеров моды действительно увлекательно во все времена, ведь мода и искусство способны повергнуть даже вирусы",

- уверен ректор LMA, профессор Кристапс Зариньш.