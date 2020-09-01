В Латвии средняя зарплата до уплаты налогов во втором квартале выросла до 1118 евро

В том числе в частном секторе средняя брутто-зарплата во втором квартале 2020 года увеличилась на 3,8% до 1108 евро, в общественном секторе - на 3,8% до 1138 евро.

В общем правительственном секторе, который включает в себя государственные учреждения и учреждения самоуправления, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями капитальные общества, средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1105 евро, что на 6,2% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

В апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 3,6% до 1113 евро, в мае годовой темп роста был самым низким - 2,5%, а в июне средняя брутто-зарплата выросла на 5,6% до 1134 евро.

Во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом этого года средняя брутто-зарплата увеличилась на 1,6%, в том числе в частном секторе - на 0,7%, в общественном секторе - на 3,1%, в правительственном секторе - на 4,1%.

Средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 824 евро. За год она увеличилась на 3,9%, а по сравнению с первым кварталом 2020 года - на 1,5%.

Реальное увеличение нетто-зарплаты с учетом роста потребительских цен составило 2%.

Во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года средняя брутто-зарплата в отрасли размещения туристов и общественного питания снизилась на 16,5% (в апреле - на 21,4%, в мае - на 20,2%, в июне - на 10,2%), в сфере транспорта и хранения - на 5,1% (в апреле - на 7,1%, в мае - на 6,5%, в июне - на 1,6%). В течение года немного снизилась средняя заработная плата в секторе недвижимости - на 1,5%, а также в сфере искусства, развлечений и досуга - на 1%.