Уже на улицах Риги! Оцените машины для сбора отходов, работающие на сжатом природном газе

Общий объем инвестиций в покупку машин составил 793 тысячи евро и по результатам закупки приобретены у ООО Scania Latvia.

По расчетам компании, новые транспортные средства сократят количество вредных для окружающей среды выбросов примерно на 22% или на 95 тонн CO2 в год, что сопоставимо с объемом, который абсорбирует лес на площади в 50 гектаров в течении года.

"Мы ориентируемся на умную работу компании, поэтому работаем над уменьшением воздействия различных процессов на окружающую среду. Продвигая циклическую экономику, для нас важно вернуть отходы в качестве ресурса обратно в экономику", - заявил председатель правления группы Eco Baltia Марис Симанович.

Согласно расчетам ООО Eco Baltia vide, используя новый CNG специализированный транспорт для повседневных услуг, можно значительно снизить различные факторы, влияющие на окружающую среду - количество вредных для окружающей среды выбросов, уровень шума, а также расход топлива.

Расчеты показывают, что выбросы CO2 от пяти CNG машин для сбора отходов будут сокращены как минимум на 22% по сравнению с существующими дизельными автомобилями.

Прогнозируется, что уровень шума от транспорта в городской среде будет на 20-25% ниже, чем от существующих специализированных транспортных средств, а расходы на топливо будут примерно на 15% ниже.

На транспорт приходится около четверти общих выбросов парниковых газов в Европе, поэтому поиск и продвижение более экологически безопасных решений в транспортном секторе как в политике Европейского Союза, так и Латвии стоит на повестке дня.

По данным Scania Latvia, а также по общедоступным данным - для автомобилей, оборудованных системой CNG, по сравнению с дизельным транспортом, объем выбросов CO2 можно сократить до 25-30%, а выбросы диоксида азота (NO2) - до 90%.

В свою очередь, количество твердых частиц пыли с помощью CNG автомобилей можно уменьшить до 98%. Поэтому CNG считается более экологически чистым топливом, чем дизельное топливо или бензин.

Кроме того, затраты на сжатый природный газ стабильны и более предсказуемы в долгосрочной перспективе, поскольку на него не влияют изменения на рынке топлива.

Машины для сбора отходов первоначально будут использоваться для оказания услуг в Видземском предместье города Риги и Зиемельском районе.

Также в будущем при обновлении автопарка, в рамках возможностей, планируется инвестировать в покупку наиболее экологически чистых транспортных средств, в том числе и для других обслуживаемых регионов ООО Eco Baltia vide.

Галерея: Машины для сбора отходов, работающие на сжатом природном газе