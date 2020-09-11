"Как будто это мы свиньи": Хозяйка магазина рассказала, что клиенты сами отрывают бирки

В четверг, 10 сентября Элина Дидрихсоне опубликовала несколько сториз в своем Instagram, в которых рассказала, что покупательница специально порвала платье, чтобы оклеветать ее интернет-магазин.

"Есть клиенты, которые приходят и меряют, фотографируют и выставляют ситуацию в таком свете, как будто мы во всем виноваты. Я не знаю, как можно так померить платье, но это сделано намеренно! Зачем? Чтобы потом сказать, что мы такую ​​одежду продаем?!" - недоумевает Дидрихсоне, показывая своим подписчикам порванную одежду.

ФОТО: скриншот instagram.com/didrihsoonee

"Шов прошит очень плотно, чисто физически его нельзя таким образом оторвать! Видно, что это сделано намеренно. Печально!" - рассказывает девушка.

Дирихсоне утверждает, что это уже не первый раз, когда кто-то специально рвет одежду в ее магазине.

"Да, это правда, есть такие индивиды, которые отрывают из штанов бирки с составами", - рассказывает владелица магазина. По ее словам, сотрудницы шоурума регулярно находят оторванные бирки в примерочных кабинках.

"После этого, все это фотографируют и подают так, как будто это мы свиньи, что продаем такой товар", - отмечает Дидрихсоне.

Напомним, что бывшая звезда телешоу Кристине Милйоне (в шоу Okartes skatuve участвовала под псевдонимом Crystal) 2 июля опубликовала на своей странице в Facebook пост, где сравнила одежду магазина Butterfly с товарами, продающимися в популярном интернет-магазине AliExpress. Женщина поделилась опубликованными фотографиями Butterfly и AliExpress, утверждая, что на них одна и та же одежда.

Вскоре обсуждение расширилось, и многие покупательницы рассказали о своем опыте. Например, некоторые клиенты были возмущены низким качеством одежды Butterfly и озадачены тем, что нигде не было информации по уходу. Комментатор поста утверждал, что бирка с информацией об уходе была аккуратно отрезана.

В PTAC порталу TVNET обяснили: "Согласно нормативным актам необходимо указывать как состав ткани одежды, так и информацию по уходу".