Модная одежда или AliExpress? Магазин инфлюенсера - в эпицентре скандала

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Как пишет Apollo, пост получил широкий резонанс - на него отреагировали более тысячи пользователей, оставив почти 3500 комментариев и сделав более 1900 репостов.

В посте представлены фотографии одежды торговой марки Butterfly из профиля Элины Дидрихсоне и фотографии из популярного интернет-магазина AliExpress. Автор поста указала на очевидное сходство в одежде и разницу в цене.

"Нет, классно, что есть свой бизнес и есть чем заниматься, но, возможно, я кому-то открою Америку прямо в Китае - на AliExpress", - пишет Кристине.

В комментариях некоторые девушки согласились с автором поста, отметив, что это и объясняет качество одежды, купленной в магазине Butterfly. Однако большинство комментаторов стали защищать Дидрихсоне, указав, что, возможно, сходство и присутствует, но на фотографиях Элины видно - качество одежды Butterfly в разы лучше.

О скандале высказались и местные знаменитости, например, инфлюенсер Амуна Давис. Он посвятил этому целую серию сториз в своем профиле Instagram, высмеяв новости, всплывшие о Butterfly.

Элина Дидрихсоне тоже выступила с обращением в сториз Instagram ко "всем своим хейтерам". Девушка сказала, что она не успокоится и не сдастся: "Мы будем делать еще лучше!". Также Элина рассказала, что получила много писем поддержки от своих фолловеров, которые пожелали ей выдержки и посоветовали не принимать близко к сердцу комментарии хейтеров.

Кроме того, Элина прокомментировала свой последний пост в Instagram, ответив одной из поклонниц: "О скандале мы взгрустнули лишь на минуту и только потому, что это незаслуженно". Она подчеркнула, что прозвучавшие новости не соответствуют правде. Однако эти комментарии вскоре были удалены и отключена функция комментирования.

Комментарий Элины Дидрихсоне

Портал Apollo связался с владелицей торговой марки Элиной Дидрихсоне, чтобы узнать ее мнение о произошедшем. Ее ответ однозначный - Butterfly хотят оклеветать.

"Это ужасная ложь, поэтому мы обратились к юристу, который сегодня же свяжется с девушкой, написавшей этот пост", - отметила Элина.

Она указала, что у них есть все необходимые документы и накладные, свидетельствующие, что одежда не закупается на AliExpress и не присылается "из третьих стран". Дидрихсоне еще раз подчеркнула, что это ложь: "Мы можем доказать, что это неправда. Это лишь вопрос времени, мы обязательно все уладим. Мы не дадим оклеветать и опорочить себя".

Элина отметила, что интернет-магазин AliExpress на проданный товар накладные не выдает, поэтому ее фирма просто не могла бы работать без документов на закупку: "Это важный аргумент, о котором люди не задумываются".

Дидрихсоне добавила, что сама не является клиентом AliExpress и даже не знает, "как там все происходит", но то, что интернет-магазин не выдает накладные, она знает и понимает, что продавать товары с AliExpress незаконно, поэтому ее магазин подобным не занимается.