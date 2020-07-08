Магазин модной одежды в эпицентре скандала: комментарий СГД

Товары Butterfly доступны не только в магазине на улице Кр. Валдемара в Риге, но и в интернет-магазине, предприятие также продает одежду в Instagram, привлекая покупателей красиво оформленными сториз.

Многие покупательницы Butterfly обратили внимание - деньги за покупку нужно перечислять физическому лицу, а не на счет предприятия.

Ажиотаж вызвали скриншоты переписки Butterfly с клиентами, опубликованные в комментариях под записью Кристине Милйоне в Facebook. В переписке указаны как минимум четыре счета физических персон, два из которых зарегистрированы в Литве.

TVNET связался с СГД и попросил прокомментировать, почему у предприятия может быть несколько счетов.

Несмотря на то, что СГД запрещено публично предоставлять информацию о конкретном предприятии или лице, в том числе информацию, полученную в ходе проведения мероприятий по контролю, служба дала развернутый комментарий об электронной коммерции и требованиям, которые нужно соблюдать.

Публикуем неотредактированный комментарий СГД:

"Предприниматель может регистрировать несколько счетов, на которые можно перечислять деньги за предоставленный товар или услугу, но все счета должны быть задекларированы в Службе государственных доходов (СГД). Пунктом 9 части третьей статьи 15 закона "О налогах и пошлинах" (в силе с 28.11.2018) установлена обязанность коммерческого общества, кооперативного общества, индивидуального предприятия и другого юридического лица частных прав декларировать в СГД открытые за рубежом расчетные счета, а также открытые за рубежом в платежном учреждении или учреждении электронных денег платежные счета в 30-дневный срок после их открытия. А именно - должны декларироваться открытые в иностранных кредитных учреждениях расчетные счета (в том числе Paypal), а также открытые в платежных системах платежные счета (Paysera и других). Счета можно задекларировать в EDS, отправив сообщение в центр обслуживания клиентов.

Также информируем: если на веб-сайте можно заказать, зарезервировать и/или оплатить товар или услугу, его следует зарегистрировать в СГД как структурную единицу. Веб-сайт должен быть зарегистрирован как структурная единица и в тех случаях, если там осуществляется другая деятельность, например - публикуются оплаченные рекламные баннеры и так далее.

В случае, если хозяйственная деятельность осуществляется на платформе для торговли (например, www.ebay.com, www.etsy.com, www.ebay.de, www.amazon.com и так далее) или в социальных сетях (например, Facebook.com), как структурное подразделение нужно регистрировать созданный конкретным налогоплательщиком профиль/магазин на торговой платформе или в социальной сети. У каждой торговой платформы свой формат, например, www.etsy.com/shop/название, или www.название.etsy.com, или www.ebay.com/usr/название, или www.ebay.com/sch/название, или www.stores.ebay.com/название, или www.facebook.com/pg/название/shop, где "названием" является название профиля конкретного налогоплательщика.

Согласно требованиям статьи 15.3 закона "О налогах и пошлинах" (далее - закон), налогоплательщик при осуществлении хозяйственной деятельности и предложении товара или услуги в интернете дополнительно к установленному в части первой статьи 4 Закона об услугах информационного общества на веб-сайте обязан предоставить идентифицирующую информацию.

Таким образом, юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность или предлагающее товар или услугу в интернете (в том числе публикуя объявления на порталах объявлений), обязано указать предприятие (название), регистрационный номер и фактический адрес или место (веб-сайт, мобильное приложение и так далее), где ведется хозяйственная деятельность. Также необходимо указать контактную информацию, информацию о лицензиях (если они нужны) и другую информацию в соответствии с Законом об услугах информационного общества.

В свою очередь, физическое лицо, осуществляя хозяйственную деятельность и предлагая товар или услугу в интернете (в том числе публикуя объявления на порталах объявлений),

обязано указать имя, фамилию, вторую часть персонального кода (полный персональный код указывать не надо) и фактический адрес или место осуществления хозяйственной деятельности (веб-сайт, мобильное приложение и т. п., декларированное место жительства указывать не надо), контактную информацию, информацию об удостоверяющих профессиональную квалификацию документах (если они необходимы) и другую информацию в соответствии с Законом об услугах информационного общества".

СГД добавила: "Будем благодарны за любую информацию, которая может свидетельствовать о риске неуплаты налогов и пошлин".

Информировать СГД о возможных правонарушениях может любой, написав на parkapumi@vid.gov.lv.