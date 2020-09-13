Вс, 13.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК

МОН просит выделить 4 млн евро на приобретение портативных компьютеров

Компьютер.

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

Министерство образования и науки (МОН) просит в рамках бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства" выделить 3,97 млн евро на улучшение технологического обеспечения учебных заведений - покупку портативных компьютеров.

Правительство рассмотрит подготовленный МОН проект распоряжения 15 сентября.

Компьютеры будут предоставляться общеобразовательным школам (за исключением вечерних, заочных и школ социальной коррекции) и специальным учебным заведениям пропорционально количеству учащихся в группе 7-12 классов на 1 сентября 2020 года. 

После покупки компьютеры будут безвозмездно переданы в собственность самоуправлений как учредителей учебных заведений. 

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