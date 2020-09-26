Этих людей, живущих в Латвии, очень хотят найти: если вам что-то известно о них - помогите!

Олега Евдокимова 1966 г. р., который может проживать в городе Олайне, ищет его дочь Ирина. "Моя мама - Евдокимова Елена".

Ирину Пишкину 1952 г. р., проживавшую в Пурвциемсе, ищет дочка Татьяна.

Аэлиту Улдисовну Менцену 1962 г. р. ищет сын Янис Менценс. "Может, у меня есть братья и сестеры".

Аллу Пашко 1966 г. р. ищет брат Анатолий.

Ирину Купрееву 1965 г. р. ищет брат Федор.

Вячеслава Аукуционока 1961 г. р. ищет дочь Наталья.

Ивана Звонорова 1942 г. р. ищет дочь Снежана. "Может, у меня есть сестры, братья".

Валентину Пачкаеву 1954 г. р. ищет Юрий. "Ищу двоюродною сестру своей мамы".

Полину Степанову 1946 г. р. ищет школьная подруга Светлана.

Мамедова Назима 1959 г. р. ищет сын Рамин.

Павлюка Олега 1967 г. р. и Павлюк Антонину 1938 г. р. ищет родственница Александра.

Анатолия Черных 1958 г. р. из Лиепаи ищет родственница Ирина.

Галину Максимову 1947 г. р. и Александра Максимова 1951 г. р. ищет родственник Александр.

Наилу Синдюкову 1958 г. р. ищет родственница Гульсира.

Галину Вербицкую 1949 г. р., которая проживает в г. Даугавпилс, ищет Ольга.

Кисилеву Анжелу 1970-72 г. р. и Киселева Виталия 1974-76 г. р. ищет сестра Агнесе.

Татьяну Харченко 1967 г. р. ищет Светлана.

Валерия Сергеева 1965 г. р. из города Лимбажи ищет дочь Любовь.

Владимира Боева 1953 г. р. ищет сын Руслан.

Игоря Смирнова 1965 г. р. очень хочет найти дочь Илона.

Гроллес Валду, Виту и Улдиса ищет родственница Нонна.

Баранова Виктора 1946 г. р. ищет дочь Ольга.

Поднебесную Анну 1992 г. р. ищет сестра Лилия.

Сиктарс Парслу и Сиктарс Руту ищет родственник Олег.

Белова Виктора 1968 г. р. ищет сестра Ольга. "Его мама - Белова Мария".

Шершнева-Нестеренко Александра 1962 г. р. ищет сестра Наталья.

Исаченко Владимира 1969 г. р. ищет его дочь Ирина.

Зайцева Николая 1965-66 г. р. ищет дочь Раиса.

Кузмина Сергея 1976-77 г. р., проживающего в городе Резекне, ищет родственница Анастасия.

Валерия Михеева 1962-64 г. р. ищет сестра Ольга.

Василия Марухнаяк 1955 г. р. ищет сестра Мария.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.