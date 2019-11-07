"Мы были вшивые и голодные": Мама, бросившая в Латвии близняшек, вырастила шестерых детей, а о них забыла

В детском доме девочек никто не навещал, кроме Зины - она к ним приезжала один раз, когда они уже учились в интернате после детского дома. До 5-го класса Зина с ними переписывалась: "Последнее письмо было из Крыма. Мы ей ответили, она нам - нет, мы еще раз написали - она опять не ответила, и уже потом наши письма пришли к нам обратно. С тех пор Зину мы тоже не видели".

А что же с мамой? Мама ни разу в жизни о близняшках не вспомнила, и узнали они о ней только из судебного решения, в котором было написано:

"Так как больше года ответчица детьми не интересовалась, не принимала участия в их содержании и воспитании, истец просит лишить ее родительских прав на дочерей Зинаиду, Веру и Любовь и передать их на попечение государства".

ФОТО: скриншот видео

Ответчица иск не оспаривала, пояснив, что работает на малооплачиваемой работе, поэтому никакую помощь оказывать не может. Сама квартиры не имеет и проживает в землянке у какой-то старушки.

Вера и Люба признались, что совершенно не помнят, как выглядит их мама, и тогда им показали ее фотографию.

ФОТО: скриншот видео

Откуда же взялся этот снимок?

Съемочная группа программы "Жди меня" побывала в поселке Елшанка, в Казахстане, где родились близняшки, и сняла там видеосюжет.

"Я помню их очень красивыми, светленькими, веселыми девчонками. Нам было хорошо втроем! Мама поехала в Латвию со мной, и взяла с собой Любу и Веру, а братья с отцом остались здесь.

Когда мы туда приехали, так сложилось, что она долго не могла найти работу и решила оставить нас на какое-то время с тетями, чтобы вернуться в Казахстан, найти жилье и тогда уже забрать нас с Любой и Верой к себе.

Я помню, тетя Аня меня спросила, хочу ли я с ними остаться или, может, в интернат? Ну я как бы согласилась - ладно, говорю, у вас и так двое своих детей,

- и меня определили в Калупскую школу-интернат Даугавпилсского района", - рассказала журналистам Зинаида Лемза.

Зинаида Лемза ФОТО: скриншот видео

А вот ее младших сестер - Любу и Веру - даже не спросили. Поняв, что мать за детьми не вернется, тетя сдала девочек в детский дом. Зина смогла с ними встретиться только через 6 лет, когда покинула стены интерната.

"Я заехала к ним в интернат, и мы с ними провели два или три дня вместе. Это был 1981 год, и это, видимо, была наша последняя встреча", - призналась она.