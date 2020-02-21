Жительница Украины ищет в Латвии своих родителей. Может, вам что-то известно?

Добровольный помощник программы "Жди меня" в Латвии Мартиньш Зиебергс обратился в RUS.TVNET с просьбой опубликовать письмо, которое пришло к нему из Украины, чтобы помочь с поисками.

"Я Моторна Татьяна, родилась в 1984 году в городе Даугавпилс. По рассказам, на тот момент мои биологические родители были студентами.

Когда у них родился ребенок - девочка, они оставили ее на некоторое времья в доме малютки, чтобы сдать сессию. После сдачи сессии пришли забрать девочку, но ее там уже не было",

- пишет женщина.

Со слов Татьяны, ее удочерили, и новая семья вместе девочкой уехала на Украину, где она живет и сейчас. Кроме того, женщина узнала, что лет 10-15 назад родители ее уже искали: "Они приезжали искать меня, но меня спрятали и сказали, что здесь такая не проживает. Также родители искали меня и через программу "Жди меня".

К письму с просьбой помочь ей найти своих биологических маму и папу Татьяна приложила фотографию, на которой она запечатлена с подругой (на фото Таня справа).

ФОТО: Из личного архива