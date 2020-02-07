"Белый узбек" из Латвии: он потерял жену и детей, но ждал их. И вот впервые увидел дочь

Как выяснилось, все эти годы Бруно искали и его дети - Артур и Мария.

Вот их обращения к отцу:

Мария: "Нам хотелось бы тебя видеть, расти с тобой, рядом быть, ощущать твое тепло, твое присутствие, воспитание. Нам этого очень не хватало".

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Артур: "Об отце, кроме фотографий, ничего не знаю, честно. Обида была в 18. Я чувствовал злобу, потому что не хватало, иногда нужны были советы со стороны отца, хотелось, чтобы научил - учить некому было.

Мне, можно сказать, отца заменил дядя. Сейчас как-то свыкся уже с мыслью, что его нет, и злобы нет. 27 лет, уже успокоился, остепенился.

Привет! Это я - Артур. Хотелось бы узнать тебя поближе и наконец ощутить то чувство, что у тебя есть отец".

ФОТО: скриншот видео

На программу из Узбекистана приехала дочь Евгении Озолини Мария. На вопрос, сложно ли это было, она ответил: "Нет. Когда мне предложили, я сразу согласилась, потому что мне очень хотелось увидеть этого человека.

Хотелось спросить, почему жизнь повернулась так, что его все эти годы с нами не было. Это тяжело - расти без отца".

При этом Мария отметила, что обиды у нее не было, потому что "у людей может случиться все в жизни - никто ничто на завтра загадать не может.

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Что случилось у него там, почему он не смог вернуться, не смог приехать - никто не знает, кроме него самого.

И что было у них с мамой - этого тоже никто не знает, кроме них. Поэтому какая тут может быть обида? Если только за мать, которая все эти годы поднимала нас одна...".

Девушка призналась, что идея поехать в Латвию и разыскать родственников приходила ей в голову, но просто не было возможности.

Она никогда не была в Латвии, но очень бы хотела: "Заодно и бабулю с дедулей навестить, так как нас бабашка с дедушкой только с одной стороны воспитывали".

Мария как в воду глядел, заговорив о бабушке. Потому что, как выяснилось, та ее очень ждет в Латвии.

Почти всю свою жизнь Гайда Озолиня прожила в Риге, много лет проработала на фарфоровом заводе. В начале 90-х годов к ней на работу привели молодую практикантку Женю Зайцеву.

"Мне она очень понравилась, и я подумала - вот бы мне такую невестку добрую. И я ее пригласила к себе домой на ужин. Она к нам пришла, ну и сын тоже дома. Посидели, покушали, поговорили. Она говорит, что надо ей уже домой, а я сыну говорю - проводи девочку хоть до троллейбуса.