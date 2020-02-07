"Белый узбек" из Латвии: он потерял жену и детей, но ждал их. И вот впервые увидел дочь

Говорят, противоположности притягиваются. Может быть, если речь идет о темпераменте или увлечениях, в этом есть доля правды, но когда разница в менталитете и образе жизни... К сожалению, это наиболее частая причина, по которой распадаются многонациональные браки. И вот одна из таких историй.
Рассказал нам о ней добровольный помощник программы "Жди меня" в Латвии Мартиньш Зиебергс, который еще 6 лет назад получил короткое письмо из города Алмалык в Узбекистане: "Озолиня Евгения ищет в Латвии мужа и отца своих детей - Бруно Озолиньша. В 1993 году он уехал из города Бекабад, Ташкентская облась, Узбекистан, в Ригу и пропал".
Мартиньш передал письмо редакторам программы, и те приняли решение начать поиски Бруно. Несмотря на то, что информация была минимальной, расследование принесло результат.
Евгения и Бруно познакомились в Латвии, куда девушка приехала на учебу.
"Он хотел иметь большую семью, чтобы было много детей. У него были хорошие планы на будущее. И я тоже думала, что у нас все получится.
Хотя нам все говорили: вы разные - ты азиатка, а он прибалтиец, - но мы вопреки всему хотели быть вместе", - вспоминает Евгения.
Молодым было очень тяжело - жить было негде, и сразу после свадьбы у Жени начались конфликты с матерью Бруно.
"...Она все боялась, что я претендую на жилплощадь, как это обычно бывает. Я ей говорю: у меня своя жилплощадь есть в Узбекистане, вы не переживайте", - продолжила свой рассказ женщина.
Взаимное непонимание со свекровью не могло не отразиться на отношениях с Бруно. Они с Женей отдалились друг от друга и практически перестали общаться.
По словам Евгении, когда она родила сына, муж узнал об этом самый последний. После рождения мама с малышом еще месяц находились на реабилитации - роды были тяжелыми.
"И пока я там лежала -
представляете, зима, мороз, я одна - никто ко мне не приходит. Так было страшно, обидно... Поэтому моя мама приехала и забрала меня",
- рассказала Евгения.
Она оставила сына со своей мамой в Узбекистане, а сама вернулась в Латвию, чтобы продолжить учебу. Там Женя снова встретилась с Бруно, и они помирились.
Он сказал: "Давай, пока ты учишься, я поеду к твоим родителям и буду помогать сына поднимать. А ты учись".
Так Бруно уехал в Узбекистан, но прожил там всего пять месяцев, потому что не смог найти достойную работу.
"Возможностей не было вообще никаких, потому что он получал очень мало денег. Наверное, вот из-за этого неудобства, что он не может содержать семью, он был вынужден уехать в Латвию. Как сам говорил, "он здесь никто". В принципе, и я собиралась с ним уехать, но денег хватало только на него - на его билеты.
Поэтому приняли решение, что он уезжает, становится на ноги, ищет жилье, работу заново и забирает нас с сыном",
- объяснила очередное вынужденное расставание с мужем Евгения.
Она опять осталась одна. Со слов Жени, они созванивались, она сообщила мужу, что у них родилась дочка, которую назвали Марией. На что Бруно ответил, что купил кроватку, одежду для детей и очень их ждет вместе с мамой. Но после этого звонка они потеряли контакт.
Как выяснилось, все эти годы Бруно искали и его дети - Артур и Мария.
Вот их обращения к отцу:
Мария: "Нам хотелось бы тебя видеть, расти с тобой, рядом быть, ощущать твое тепло, твое присутствие, воспитание. Нам этого очень не хватало".
Артур: "Об отце, кроме фотографий, ничего не знаю, честно. Обида была в 18. Я чувствовал злобу, потому что не хватало, иногда нужны были советы со стороны отца, хотелось, чтобы научил - учить некому было.
Мне, можно сказать, отца заменил дядя. Сейчас как-то свыкся уже с мыслью, что его нет, и злобы нет. 27 лет, уже успокоился, остепенился.
Привет! Это я - Артур. Хотелось бы узнать тебя поближе и наконец ощутить то чувство, что у тебя есть отец".
На программу из Узбекистана приехала дочь Евгении Озолини Мария. На вопрос, сложно ли это было, она ответил: "Нет. Когда мне предложили, я сразу согласилась, потому что мне очень хотелось увидеть этого человека.
Хотелось спросить, почему жизнь повернулась так, что его все эти годы с нами не было. Это тяжело - расти без отца".
При этом Мария отметила, что обиды у нее не было, потому что "у людей может случиться все в жизни - никто ничто на завтра загадать не может.
Что случилось у него там, почему он не смог вернуться, не смог приехать - никто не знает, кроме него самого.
И что было у них с мамой - этого тоже никто не знает, кроме них. Поэтому какая тут может быть обида? Если только за мать, которая все эти годы поднимала нас одна...".
Девушка призналась, что идея поехать в Латвию и разыскать родственников приходила ей в голову, но просто не было возможности.
Она никогда не была в Латвии, но очень бы хотела: "Заодно и бабулю с дедулей навестить, так как нас бабашка с дедушкой только с одной стороны воспитывали".
Мария как в воду глядел, заговорив о бабушке. Потому что, как выяснилось, та ее очень ждет в Латвии.
Почти всю свою жизнь Гайда Озолиня прожила в Риге, много лет проработала на фарфоровом заводе. В начале 90-х годов к ней на работу привели молодую практикантку Женю Зайцеву.
"Мне она очень понравилась, и я подумала - вот бы мне такую невестку добрую. И я ее пригласила к себе домой на ужин. Она к нам пришла, ну и сын тоже дома. Посидели, покушали, поговорили. Она говорит, что надо ей уже домой, а я сыну говорю - проводи девочку хоть до троллейбуса.
Он пошел. Пришел обратно - улыбается. Я спрашиваю: ну что, понравилась тебе? Да, говорит, понравилась, и они стали встречаться".
Потом Женя забеременела, и мама Бруно сказала: раз так, ты должен на ней жениться.
"Они расписались. Ну какая свадьба? Моя сестра, муж сестры, они и ее тетя. Мне, откровенно говоря, тетя не понравилась с первого дня. Как она зашла в нашу квартиру, я сразу поняла, что она что-то не одобряет - что мы, латыши, не те дюди, которые нужны Жене, - призналась Гайда Озолиня.
По ее словам, они жили очень скромно. Это и привело к недопониманию между ней и родными Жени.
"Она родила мальчика. Мой сын так обрадовался. Побежал в больницу, прибежал домой и сказал: "Мама, у тебя родился внук - копия меня. Светленький, красивенький...". Я так обрадовалась, спрашиваю: ты его видел? Да, говорит, Женя через стекло, через окно показала мне. Наверное, на следующий день или через два дня он побежал в больницу, где ему сказали, что их увезли.
Приехали мама, тетя, взяли документы и их забрали. Мой сын был как без ума, Это была страшная трагедия для нас",
- признается Гайда Озолиня и плачет.
Она помнит, как Бруно поехал в Узбекистан за женой и сыном, но вернулся в Латвию один.
Сегодня Бруно Озолиньш живет на своей земле недалеко от Бирзгале в Кегумском крае. Все его соседи знают, что он женатый человек и что его жена из Узбекистана.
Съемочная группа программы побывала у него в гостях.
"Здесь Женя мне кольцо надевает. Смешно было - не могла надеть. Палец распух от волнения. Без нее прожил 8 лет один. Купил землю и, пока строил дом, один жил в маленькой будке. Дом построили с мамой", - рассказал Бруно журналистам.
О жизни в Узбекистане он вспоминает с грустью:
"Там было тяжко мне. Работал плотником, зарабатывал мало. Вскапывал землю - глину, сажал помидоры, огурцы, завел на лоджии куриц, кроликов.
А так узбеки ко мне хорошо относились, звали меня "белый узбек". Пытался, думал - привыкну, но не смог. Два года пытался, но не вышло.
Тогда решил, что хватит терпеть, и сказал: поехали домой, в Латвию. Мама не пускала ее, и она сама тоже не хотела..."
Бруно вернулся в Латвию один. Думал, все сделает, чтобы обеспечить семье жизнь, а потом они приедут. Но увы - они пропали.
Самой главной причиной того, что они разошлись, Бруно считает деньги, а точнее - их отсутствие.
Он уехал из Узбекистана, зная о том, что Женя беременна - она сама ему об этом сказала, вернее, с его слов, "так, намекала". Он, конечно, обрадовался, потому и звал домой.
"Первое время после того, как уехал, пытался звонить Жене. Потратил много денег - мама потом ругалась. На 50 латов наговорил, чтобы приезжала обратно сда.
Ну и все... Номер телефона потерялся куда-то, единственное, что помню: город Бекабад, улица Советская".
О том, что его ищут через программу "Жди меня, Бруно узнал от своих односельчан.
"Я прошу прощения, что у нас так не получилось вместе. Доча без меня появилась. Но мы уже когда с мамой твоей жили, я всегда говорил, что хочу девочку.
Здесь у вас есть свой дом - все для вас делалось. В надежде, что когда-нибудь вас увижу", - обратился он к дочке с экрана.
Мария не смогла сдержать слез, глядя на отца и слушая его рассказ.
"Очень приятно слышать, что нас все-таки ждут... что все не просто так", - призналась девушка.
А на вопрос, прощает ли она свего папу, Мария, не задумываясь ни на секунду, ответила: "Конечно! Я на него и не обижалась".
И тут прозвучала фраза: "Он здесь". И Бруно вышел. Эмоции обоих в этот момент трудно передать.
"Правда похож, очень сильно похож - копия! Спасибо, что ты есть", - обняв отца, сквозь слезы проговорила Мария. "Есть, был всегда". - ответил ей папа.
Вот такая история со счастливым концом. А может, и с еще более счастливым продолжением!
Русский TVNET связался с Бруно Озолиньшем, и как только он узнал, о чем пойдет разговор, мы сразу поняли, насколько воодушевлен и счастлив этот человек.
Бруно признался, что догадывался, зачем его пригласили на программу "Жди меня", но думал, что втретится там с Женей или Артуром, но никак не с Марией, которую никогда не видел.
В тот же день, а точнее - уже ночью после эфира, по его словам, он связался по WhatsApp c женой и сыном, и теперь они постоянно общаются. Более того, Бруно поделился радостной новостью:
летом все они - Женя, Артур, Мария и даже ее маленькая дочка, то есть его внучка, которой 3 годика, - приедут в Латвию.
Уже оформляют необходимые документы.
На наш вопрос, не задумывался ли Бруно за все эти годы о новой семье, он ответил молниеносно: "Нет!". И добавил, что Женя - тоже. В этом она сама ему призналась. Они по-прежнему законные муж и жена, и Бруно очень надеется на то, что они со своими детьми снова будут вместе. Дом, в котором сейчас он живет с мамой, большой - места хватит всем. И баня есть.
Чем занимается Бруно? Он строитель, плотник, каменщик. И с гордостью отмечает, что сын Артур пошел по его стопам.