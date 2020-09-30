Во внедрение депозитной системы в Латвии планируют инвестировать около 25 млн евро

Он подчеркнул, что Nulles depozits, которая объединяет ресурсы информационных технологий, производителей, утилизации упаковки из-под напитков и торговых предприятий, подала заявку на участие в объявленном Государственной службой окружающей среды конкурсе о внедрении депозитной системы в Латвии. Концепция этого решения основана на технологиях искусственного интеллекта.

Салнайс сообщил, что автоматы вторичной переработки упаковки планируется установить на территории всей Латвии.

В Латвии существует потребность в эффективном решении для внедрения депозитной системы, которая обеспечила бы населению наиболее удобный процесс передачи упаковки на переработку, а не только отвечала бы интересам бизнеса. "Именно команда, которая сочетает в себе все необходимые компетенции и современные технологические решения, может обеспечить устойчивую систему в перспективе, что мы и предлагаем жителям", - сказал Салнайс.

Он подчеркнул, что в процессе возникновения отходов производители должны брать на себя большую ответственность за попадание упаковки от напитков в окружающую среду, а выводы о результатах должна делать общественность.

"Попытки производителей гарантировать сбор мусора без привлечения информационных технологий или торговых предприятий безуспешны. Невозможно войти в третье десятилетие 21-го века с депозитной системой, которая по развитию осталась во времени ее создания - конце прошлого столетия", - подчеркнул он.

Компания Nulles depozits предлагает депозитную систему WinGo.

Планируется, что для начала работы с этой системой необходимо будет сосканировать QR-код на экране устройства или авторизоваться с помощью карты лояльности магазина. Затем автомат откроет предназначенный для отходов отсек.

Депозитная система Nulles depozits предназначена для сдачи максимально широкого ассортимента упаковки, включая сплющенную, поврежденную упаковку или упаковку без этикетки.

Ввести депозитную систему в Латвии планируется 1 февраля 2022 года.